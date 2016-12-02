29.12.2016 14:00 | новости

В Кукморе состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в районе. На повестке дня обсуждались следующие вопросы: об итогах деятельности правоохранительных органов по предупреждению и пресечению коррупции в районе за 2016 год; о мероприятиях, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией; об исполнении решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан и об исполнении решений комиссии по координации работы по противодействию коррупции в районе; о плане работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в районе на 2017 год. В ходе заседания были заслушаны выступления начальника отдела МВД России по Кукморскому району Рамиля Нургалиева, помощника главы района Гульшат Нурмухаметовой.