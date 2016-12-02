Банки начали выдавать льготные кредиты предпринимателям — клиентам Татфондбанка

29.12.2016 12:30 | новости

За несколько дней в кредитные организации обратилось десять предпринимателей.

(Казань, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Предприниматели — клиенты Татфондбанка и ИнтехБанка, чьи деньги оказались заморожены на счетах кредитных организаций, начинают обращаться за льготными кредитами в банки. Сегодня об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали представители «Ак Барс» банка и Сбербанка.

По словам заместителя директора департамента корпоративного бизнеса «Ак Барс» Банка Натальи Фадеевой, разработано несколько программ поддержки предпринимателей. «Одна программа — это экстренное восстановление ликвидности. Сумма до двух млн. Мы не претендуем на имущественное обеспечение. Мы приветствуем поручительство гарантийного фонда. Вторая программа поглобальнее, до 100 млн рублей. За 2 дня в „Ак Барс“ банке открыто 290 расчетных счетов. За кредитами обратилось трое. Три заявки на 12,5 млн», — сказала она.

Заместитель управляющего по корпоративному бизнесу Сбербанка России Дмитрий Волостнов отметил, что помимо льготных кредитных линий, банком разработана система реструктуризации кредита. «Мы предлагаем экспресс-реструктуризацию, она делается очень быстро, с минимальным пакетом документов мы переносим тело кредита. Мы выдадим всем, кто обратится. На текущий момент обращений не очень много. Около 5-7 предпринимателей. За экспресс-реструктуризацией у нас сейчас одна заявка на рассмотрении », - отметил он.