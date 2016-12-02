Татарстанское УФАС России ведет борьбу с вывесками пива на республиканском уровне

29.12.2016 11:30 | новости

27 декабря 2016 года состоялось второе заседание Экспертного совета при Татарстанском УФАС России по применению Закона о рекламе. На обсуждение поднимался достаточно актуальный на сегодня вопрос размещения рекламы алкогольной продукции в виде вывесок, содержащих слово «пиво», а также вопросы законности открытия данных заведений вблизи медицинских, детских и образовательных учреждений.

Заседание прошло в необычном, расширенном формате – участие приняли не только члены Экспертного совета, но и приглашенные руководители и представители исполнительных комитетов городов и районов Республики Татарстан.

Открыл заседание заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан, председатель Экспертного совета Игорь Павлов. В своем докладе он призвал органы местного самоуправления действовать превентивно – изначально не выдавать разрешения на размещение рекламных вывесок, содержащих слово «пиво». «Это позволит пресекать нарушение действующего законодательства на самых начальных этапах, не доводя до нарушения закона со стороны государственных органов», – подчеркнул замруководителя.

В ходе заседания участниками было внесено немало предложений по увеличению эффективности борьбы с незаконными вывесками. Так, директор департамента развития и поддержки предпринимательства ТПП РТ Артур Николаев высказал идею о создании некоего «каталога», методического пособия, содержащего в себе примеры нарушения Федерального закона «О рекламе» в рамках рассматриваемого вопроса. Пособие, по словам А. Николаева, должно содержать примеры вывесок, уже признанных не соответствующими требованиям рекламного законодательства. Идею поддержали и другие участники заседания.

Ставить представителям органов местного самоуправления при выдаче разрешений на размещение вывесок определенные условия, влияющие на комфорт и удобство жильцов домов, в которых размещены точки реализации пива, призвал заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В рамках заседания прозвучало немало идей и предложений, которые будут учтены при дальнейшей работе в этом направлении.

Необходимо отметить, что Экспертный совет по рекламе является совещательным органом, который выносит оценку определенной ситуации и может давать заключения, которые будут приниматься судом и другими ведомствами.