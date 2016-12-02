В страшной аварии, произошедшей вчера утром на объездной дороге возле Чистополя, пострадали руководитель исполнительного комитета Черемшанского района Фаяс Мингазов, его водитель и пассажирка, ехавшие в Казань. По словам начальника отделения ГИБДД Самата Хайруллина, недалеко от Аксубаевского перекрестка автомобиль «Форд Мондео» столкнулся с выехавшим на обгон микроавтобусом «Фольксваген». Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице. Сюда вызвали и врачей из Казани. В результате этого ДТП пострадали шесть человек, пассажир «Фольксвагена» погиб, сообщает «Наш Черемшан».
В аварии пострадал руководитель райисполкома
29.12.2016 12:00 | ГИБДД сообщает Печать
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