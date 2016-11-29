Как прекратить права на землю?

29.12.2016 11:00 | новости

В Росреестр Татарстана все чаще стали обращаться граждане, спрашивающие, как отказаться от объекта недвижимости, в частности, земельного участка, налог на который в этом году заметно вырос?

Напомним, Татарстан вошел в число 28 пилотных регионов, где с 2016 года налог на имущество рассчитывается не по инвентаризационной, как было это ранее, а по кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Как пояснила начальник Кукморского отдела Управления Росреестра по Республике Татарстан Расима Шакирова, действительно, законодательством предусмотрена возможность отказа от права на земельный участок. Такая процедура прописана в Земельном кодексе Российской Федерации и в Федеральном законе "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

Чтобы отказаться от права собственности на земельный участок, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Управление Росреестра по Республике Татарстан. Если право заявителя не было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав, то необходимо будет приложить документ, устанавливающий или удостоверяющий право на земельный участок или земельную долю.

После рассмотрения такого заявления регистратором принимается решение о государственной регистрации прекращения права. Именно с этого дня право собственности заявителя на земельный участок считается прекращенным, а земля переходит к государству.

Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрен и отказ от права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком. В этом случае заявление об отказе подается не в Управление Росреестра по Республике Татарстан, а в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, которые и примут решение о прекращении права.

Стоит также отметить, что вышеуказанный порядок отказа от права на земельный участок сохранится и после введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», т.е. после 1 января 2017 года. Так что есть время подумать и не принимать скоропалительных решений.

Пресс-служба