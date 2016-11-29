Главный тренер московского «Динамо»: «У Казани сегодня получалось все»

29.12.2016 09:30 | новости

Юрий Панченко подвел итог финального матча Кубка России, в котором его команда уступила казанскому «Динамо».

(Казань, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Юрий Панченко прокомментировал финал Кубка страны и назвал причины поражения своих волейболистов от казанского «Динамо».

«Хорошо сегодня сыграла команда из Казани. У них сегодня получалось все, и в нападении они нас переиграли. Мы не справились с приемом, поэтому у нас были проблемы. Плюс ко всему еще и доминиканка (Бетанья Де ла Круз – прим. Т-и) "попала в яму" и была не в своей тарелке на протяжении всего матча. Мы надеялись, что она воспрянет духом, но нет. Ей пока тяжело – все-таки смена часовых поясов. Она очень хотела играть, но, к сожалению, получилось все вот так. Ошибки Гончаровой? Может быть, перегорели, не знаю. Девчонки хотели играть и побеждать, но нас, скорее всего, подломила первая партия. Концовка сета должна была быть наша, но из-за глупых ошибок мы его проиграли. Невнимательно отнеслись к мячам, которые оказались решающими», – отметил наставник после матча.