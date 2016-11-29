«Динамо-Казань» – обладатель женского Кубка России по волейболу 2016 года

29.12.2016 08:30 | новости Печать

«Динамо-Казань» – обладатель женского Кубка России по волейболу 2016 года

В финале казанские девушки переиграли «одноклубниц» из Москвы со счетом 3:1.

(Казань, 28 декабря, "Татар-информ", Алексей Анисимов). Волейболистки казанского «Динамо» на домашней арене стали обладателями Кубка России среди женских команд. В финальном матче турнира девушки из Татарстана переиграли московское «Динамо» со счетом 3:1.

Соперничество «динамовских» команд из Москвы и Казани давно стало классикой женского российского волейбола. В рамках Кубка страны коллективы трижды подряд играли в финалах: два раза (в 2011-м и 2013 годах) побеждали москвички, а в 2012 году трофей достался казанским девушкам. В нынешнем сезоне два «Динамо» уже играли в Москве в национальном чемпионате. Победа со счетом 3:2 тогда осталась за волейболистками из столицы Татарстана, и перед финалом кубка лидер казанского «Динамо» Ирина Заряжко призналась, что хотела бы повторить тот результат.

В финальном матче наставник казанских девушек Ришат Гилязутдинов поменял связующую – матч в стартовой шестерке начинала Ирина Филиштинская. Вместе с ней у хозяек на площадку вышли Ирина Воронкова, Марина Марюхнич, Дарья Столярова, Ирина Заряжко и Элица Василева (либеро – Екатерина Уланова).

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко с первых минут отправил за трофеем Наталью Гончарову, Бетанию де ла Круз, Яну Щербань, Ирину Фетисову, Екатерину Панкову, Майю Поляк и либеро Анну Малову. Хозяйками площадки в финале по результатам жеребьевки считались московские волейболистки, но по факту ими оставались «динамовки» из Татарстана – весь «Финал четырех» Кубка России прошел на площадке казанского центра волейбола «Санкт-Петербург».

Первый сет соперницы начинают в упорной борьбе, и преимущество одной из команд редко достигает двух очков. Перед первым техническим тайм-аутом матча Воронкова дважды один в один блокирует атаки соперниц и приносит своей команде +2 (8:6). В одной из следующих эпизодов хозяйки площадки вновь проявляют себя на блоке – Василева останавливает атаку Гончаровой (13:9). Невероятную заряженность демонстрируют на только казанские волейболистки, но и тренер Ришат Гилязутдинов – в одном из эпизодов он очень активно выражает недовольство судейским решением. Ко второму техническому перерыву москвички сумели до минимума сократить отставание в счете (16:15). Впрочем, в концовке хозяйки площадки добывают себе 3 очка (23:20). Отдав одно очко, казанские девушки получили сразу три сетбола и реализовали третий из них – после атаки Воронковой мяч от рук блокирующих улетел в аут (25:23).

На старте второй партии небольшое преимущество имеют волейболистки из Москвы: казанские девушки стали чаще ошибаться и «подарили» соперницам разрыв в три очка (8:5). Гилязутдинов тут же реагирует на это заменой связующей – вместо Филиштинской на площадке появляется Евгения Старцева. Однако перестановка не принесла результата, и вскоре преимущество московской команды стало двукратным (12:6). Ликвидировать его волейболистки из Татарстана смогли к середине сета, совершив рывок со счетом 9:3. После второго технического перерыва казанская команда и вовсе вышла вперед (18:16). В концовке сета активно работает хозяйский блок – Воронкова в очередной раз останавливает Майю (21:17). На финише сета казанские «динамовки» играют собранно и уверенно, а победу в партии им дарит атака Василевой (25:20).

В третьем сете команды снова идут вровень (8:8) и не дают друг другу серьезно оторваться в счете. Не лучший свой матч проводит лидер москвичек Наталья Гончарова: мяч после двух ее атак на старте партии уходит в аут. У Казани же ярко играет Заряжко – она продуктивна и на блоке, и в атаке, и на подаче. Казанский блок, кстати, в этот вечер неудержим: Марюхнич «чехлит» Де ла Круз и приносит своей команде очередное очко (14:10). Как только москвичкам удается чуть подобраться в счете (17:14), Гилязутдинов тут же производит обратную замену связующей, и на площадку возвращается Филиштинская. Дважды навылет подает Майя и сравнивает счет (18:18), а ошибка Столяровой в атаке выводит московскую команду вперед. Реакция Гилязутдинова не заставляет себя ждать – тайм-аут и очередная перестановка на позиции связующей (вновь в игре Старцева).

Третья партия дарит болельщикам равную концовку (21:21). Гости первыми зарабатывают сетбол, но ювелирная скидка Василевой переводит партию в игру на больше-меньше (24:24). Однако, ошибка доигровщицы из Болгарии оставляет сет за командой из Москвы (28:26) и сохраняет интригу в этом финале.

Тотальный разгром на площадке на старте четвертой партии – 5:1 в пользу казанского «Динамо». К первому техническому перерыву преимущество хозяек в четыре очка сохраняется (8:4). Перед перерывом дважды проявила себя Старцева: сначала она сблокировала скидку соперницы, а в следующем розыгрыше остановила блоком атаку Щербань. Москвички в следующих розыгрышах показывают, что они тоже умеют играть на блоке, но Старцева добавляет разнообразия своим передачам и задействует всех своих нападающих. К середине партии отрыв казанских девушек достигает семи очков (16:9). На подаче Марюхнич казанские девушки собирают несколько брейковых очков и просто громят своих соперниц (23:13). Очередной блок Заряжко приносит хозяйкам площадки сразу десять матчболов и поднимает на ноги всех болельщиков в центре волейбола. Кубок России казанскому «Динамо» приносит атака Столяровой – 25:15 в четвертой партии и 3:1 в матче.

Волейбол, Кубок России. Финал. Женщины. 
«Динамо» (Москва) – «Динамо-Казань» – 1:3 (23:25, 20:25, 28:26, 15:25).


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