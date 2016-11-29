В Кукморе варварски разрушены снежные постройки (фото)

29.12.2016 10:30 | новости

Набережная реки Нурминка в Кукморе нынче превратилась в сказочное место. Изо льда была построена игровая Снеговика, где запланировано проведение развлекательных мероприятий для детей во время зимних каникул. Но сооружения этой площадки уже начали варварски разрушать. А ведь кто-то старался, столько времени и сил потратил, чтобы сотворить эту красоту. Кому же они могли помешать!? Не думаем, что это дело рук пришлых людей. Значит, виноватых нужно искать в нашем районе!

Чтобы снежные изваяния издалека смотрелись красиво, внутри льда установили электрические провода. Они тоже оказались обрезаны и вырваны. В жизни ничего бесследно не проходит, рано или поздно все плохое возвращается бумерангом. Не стоит забывать об этом.

Лилия НУРГАЛИЕВА