Поздравляем Фархуллину Фаузию Кавиевну с юбилеем!

29.12.2016 08:00 | Поздравляем!

В декабре свой юбилей отметила учительница географии Лубянской средней школы Фархуллина Фаузия Кавиевна.

Уважаемая Фаузия Кавиевна!

В Ваш замечательный юбилей хочется отметить те ваши прекрасные качества, как доброта, интеллектуальность, жизнелюбие, профессионализм, целеустремленность, стремление прийти на помощь. Деловые качества, высокая ответственность в выполнении порученного дела, инициативность и трудолюбие Фаузии Кавиевны завоевали уважение коллег, а ее жизнелюбие, чувство юмора, юношеский задор заражают здоровым оптимизмом и вызывают симпатию окружающих. Учителя и ученики Лубянской средней школы с огромным удовольствием, искренне и сердечно поздравляют Вас с днем рождения. Желаем доброго здоровья Вам и вашим близким, новых достижений и, конечно же, долголетия!

Желаем любви и добра в юбилей,

Здоровья отменного, бодрости, смеха,

Заботливых близких, веселых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Пусть года текут хорошо и красиво.

Чтоб радостно жить до ста лет довелось

С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив Лубянской средней школы.