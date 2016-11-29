Кукморянин задержан за незаконную вырубку ели

29.12.2016 09:00 | новости

С целью выявления незаконной вырубки хвойных пород деревьев в период новогодних праздников, их хранения и реализации, перекрытия каналов нелегального ввоза древесины на территорию района из других регионов, до 31 декабря в районе проводится операция “Ель”.

На сегодняшний день сотрудниками полиции выявлен один нарушитель. Так житель нашего района был задержан за незаконную вырубку ели. В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка, повреждение лесных насаждений), которая предусматривает наказание в виде штрафа от трех до четырех тысяч рублей.