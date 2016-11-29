Вниманию кукморян: стартует новый фотоконкурс «Смешной кадр в Новый год»!

28.12.2016 18:00 | Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" Печать

Вниманию кукморян: стартует новый фотоконкурс «Смешной кадр в Новый год»!

В преддверии Нового года сайт газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») запускает праздничный фотоконкурс «Смешной кадр в Новый год»! Все мы с нетерпением ждем волшебной ночи и стараемся веселиться от души. На таком празднике всегда есть человек с фотоаппаратом, который делает миллион фотографий, от чьего объектива вам ни за что не спрятаться. Импровизируйте, ловите моменты, чтобы запечатлеть удачный и веселый кадр, который покажет всю радость во время празднования (фото со смешной ситуацией, неудачный смешной кадр).

Принять участие в конкурсе «Смешной кадр в Новый год» могут и взрослые, и дети. Присылайте фотографии с новогодней вечеринки, новогодних утренников (дома, в детском саде, в городе, на работе - где угодно) на электронный адрес  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  или же отправляйте через ресурс ВКонтакте. В письме указывайте свои имя, фамилию и откуда вы. Фотографии принимаются до 15 января 2017 года 15.00 часов.

Внимательно прочитайте условия фотоконкурса!

- Обязательно указывайте свои имя, фамилию и откуда вы.

- Фотография должна быть строго по теме конкурса. Фотографии не соответствующие установленным правилам будут удалены.

- Оскорбления участников конкурса запрещены.

- Фотографии принимаются в строго установленный срок.

- Заменять открытую для просмотра фотографию на другую или представлять на конкурс фотографию вместо снятой с конкурса не разрешается.

- Организатор вправе поменять условие конкурса.

О голосовании будет объявлено позже, следите за новостями на сайте газеты «Хезмэт даны» (Трудовая слава»).


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