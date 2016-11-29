Набиуллина: Ситуация с Татфондбанком не оказывает системного эффекта на банковскую систему РТ

28.12.2016 17:00 | новости

Председатель Банка России считает ситуацию в банковском секторе республики устойчивой.

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу «Россия 24», что ситуация с Татфондбанком не оказывает системного эффекта на банковскую систему Татарстана. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Набиуллиной, несмотря на размеры ТФБ, системного эффекта на банковскую систему Татарстана не оказывает даже ситуация с ним.

«… в целом ситуация там устойчивая с точки зрения банковского сектора», – подчеркнула глава ЦБ.

Напомним, Банк России 15 декабря 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца. В пресс-релизе регулятора отмечалось, что такое решение было принято в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки. Проблемы с выдачей наличных с текущих счетов и вкладов физических лиц у ТФБ начались еще 12 декабря.

Позднее Центробанк ввел временную администрацию в Татфондбанке и ИнтехБанке в лице Агентства по страхованию вкладов. При этом в Банке России заявляли, что совместные усилия акционеров ТФБ и ЦБ позволили избежать критического сценария развития событий.