ЦБ: ситуация Татфондбанка не оказывает системного эффекта на банковскую систему Татарстана

28.12.2016 16:30 | новости Печать

ЦБ: ситуация Татфондбанка не оказывает системного эффекта на банковскую систему Татарстана

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает ситуацию в Татарстане "устойчивой с точки зрения банковского сектора"
 

 

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ситуация с Татфондбанком не оказывает системного эффекта на банковскую систему Татарстана, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

"Татфондбанк достаточно крупный, но системного эффекта на банковскую систему Татарстана даже этот случай не оказывает, и в целом, ситуация там устойчивая с точки зрения банковского сектора", - сказала она.

Банк России с 15 декабря 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца. Как говорится в пресс-релизе регулятора, такое решение было принято в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки.

12 декабря второй по размеру банк Республики Татарстан - Татфондбанком ограничил выдачу наличных с текущих счетов и вкладов физлиц. На следующий день вкладчики начали штурмовать банкоматы и отделения других банков. Примеру Татфондбанка последовали другие кредитные организации республики Интехбанк, Тимер банк и Алтынбанк.

Позднее ЦБ РФ ввел временную администрацию в Татфондбанке и Интехбанке в лице АСВ.

При этом Центробанк заявлял, что совместные усилия акционеров Татфондбанка и ЦБ позволили избежать критического сценария развития событий в кредитной организации. 



 


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Кукморяне награждены благодарственными письмами мэра города Казань за участие в казанских сельскохозяйственных ярмарках Набиуллина: Ситуация с Татфондбанком не оказывает системного эффекта на банковскую систему РТ »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
МВД по РТ: К концу праздников обычно растет количество бытовых преступлений
Сами праздники, по словам полицейских, как правило проходят спокойно.
16:10 28.12.2016
Набиуллина: Ситуация с Татфондбанком не оказывает системного эффекта на банковскую систему РТ
Председатель Банка России считает ситуацию в банковском секторе республики устойчивой.
16:00 28.12.2016
Минкульт РТ отказал в работах по сохранению дома Киселева в Казани
По мнению ведомства, предусмотренные проектом меры могут привести к утрате объекта культурного наследия регионального значения.
15:13 28.12.2016
В Татарстане уровень безработицы составил 3,6 процента
Безработица в республике значительно ниже, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу.
13:54 28.12.2016
В Лениногорском районе в ДТП пострадали два человека
Пострадавшие мужчины были госпитализированы.
13:40 28.12.2016
В 2017 году в Татарстане уделят большое внимание трудоустройству инвалидов
Уже сейчас намечены сферы деятельности и предприятия, где смогут трудиться люди с ограниченными физическими возможностями.
13:22 28.12.2016
Татарстан поднялся в рейтинге кредитоспособности до уровня «ААА»
Бюджет республики исполняется с профицитом, поэтому отсутствует необходимость привлекать дополнительные займы.
13:13 28.12.2016
Сотрудники МЧС спасли потерявшегося мужчину, который ушел из Болгара в Тетюши по Волге
Мужчина ночью пошел в другой город по реке и потерялся.
13:00 28.12.2016
В Буинском районе водитель получил перелом в ДТП
Мужчина на легковушке столкнулся с микроавтобусом.
12:45 28.12.2016
10-й всероссийский съезд Молодежных правительств предложено провести в Казани
Речь о проведении съезда в столице РТ зашла при формировании Молодежного правительства Татарстана.
12:36 28.12.2016
В Бавлинском районе в ДТП пострадал водитель «ГАЗели»
Мужчину зажало в кабине машины.
11:55 28.12.2016
Более 2000 полицейских будут охранять покой татарстанцев в период праздников
Помимо патрулирования улиц стражи порядка займутся охранной массовых мероприятий.
11:13 28.12.2016
Погибший в страшной аварии под Чистополем был пассажиром микроавтобуса
Шесть человек пострадали и один погиб в результате столкновения двух автомобилей.
10:45 28.12.2016
В Татарстане сформировано Молодежное правительство
В состав новой структуры, которая станет консультативным и совещательным органом при Кабмине РТ, вошли 23 человека.
10:45 28.12.2016
В Рыбной Слободе украли песок на 5 миллионов рублей
Преступники добывали песок ночью, чтобы не привлекать внимания местных жителей.
10:23 28.12.2016
Появились подробности смертельной аварии под Чистополем
Два автомобиля столкнулись на аксубаевском перекрестке.
09:30 28.12.2016
Видео: Под Чистополем при столкновении автомобилей пострадали люди
Очевидцы сообщают о гибели людей в результате аварии.
08:46 28.12.2016
В Качаловском театре представили премьеру спектакля «Женитьба» по пьесе Гоголя
Стильная авторская постановка с оживающими на глазах персонажами заставила зал аплодировать стоя, а труппу – шесть раз выходить на поклон.
06:11 28.12.2016
Сборная школы №171 стала победителем Кубка депутата Шагитова по мини-футболу
На второй позиции расположилась команда лицея №159, третье место – у футболистов школы №144.
23:41 27.12.2016
«Ак Барс» обыграл дома СКА
В домашнем матче чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал питерский СКА и в серии буллитов взял верх со счетом 4:3.
22:10 27.12.2016
В Лаишевском районе погибла пассажирка врезавшейся в столб легковушки
Тело погибшей женщины из разбитого автомобиля доставали спасатели.
22:05 27.12.2016
На стенах Казанского Кремля стартовал показ новогоднего 3D-шоу световых технологий
Казанцы могут сами стать частью представления.
21:18 27.12.2016
Волейболистки казанского «Динамо» вышли в финал Кубка России
В дебютном матче «Финала четырех» Кубка страны казанские девушки переиграли «Протон» из Саратовской области.
20:57 27.12.2016
Курс Бикчантаева-Зайниева представил дипломный спектакль
На малой сцене была показана учебная работа режиссера Олега Кинзягулова «Палата №6».
20:16 27.12.2016
Акция «Дед Мороз-Единоросс» исполнила мечты бугульминских детей
На праздник пригласили ребят из многодетных, малообеспеченных семей, а также воспитанники детского приюта «Ялкын».
19:43 27.12.2016
Рустам Минниханов принял участие в заседании Государственного совета РФ
Заседание было посвящено вопросу экологического развития страны в интересах будущих поколений.
18:18 27.12.2016
Минобрнауки РТ: Серьезных изменений по проведению ЕГЭ не ожидается
По мнению Ильдара Мухаметова, система ЕГЭ функционирует стабильно.
18:02 27.12.2016
Только в Казани в топ-10 новогодних продуктов вошло вино
На первом месте по популярности среди жителей столицы Татарстана в преддверии Нового года – наборы конфет.
17:45 27.12.2016
Выставка об истории татарского театра откроется в Москве
Экспозиция из фондов театра Камала откроется в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина.
17:22 27.12.2016
В Татарстане ведется подготовка по внедрению профстандарта педагога
В 2017 году будут отобраны регионы, в которых новый профстандарт начнет внедряться в пилотном режиме.
17:12 27.12.2016
Показать еще