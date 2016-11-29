Кукморяне награждены благодарственными письмами мэра города Казань за участие в казанских сельскохозяйственных ярмарках

Руководители обществ “Восток”, “Игенче”, главы Ошюмьинского и Среднекуморского сельских поселений были награждены благодарственными письмами мэра города Казань за участие в казанских сельскохозяйственных ярмарках.
28.12.2016 16:00 | новости Печать
Руководители обществ “Восток”, “Игенче”, главы Ошюмьинского и Среднекуморского сельских поселений были награждены благодарственными письмами мэра города Казань за участие в казанских сельскохозяйственных ярмарках.
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru