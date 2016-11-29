В Кукморском реабилитационном центре «Милосердие» состоялось новогоднее мероприятие

В Республике

Предприниматели — клиенты Татфондбанка начали брать микрозаймы министерства экономики РТ

Выдано три микрозайма общей суммой 1 млн рублей, одобрены заявки на еще 9 займов, всего подано более 200 заявок.

17:49 28.12.2016 Выдано три микрозайма общей суммой 1 млн рублей, одобрены заявки на еще 9 займов, всего подано более 200 заявок.

Жители Мамадышского района РТ смогут смотреть кинопремьеры в форматах 2D и 3D

Модернизированный кинозал открылся показом фильма «Бибинур» и творческой встречей с артистами.

17:44 28.12.2016 Модернизированный кинозал открылся показом фильма «Бибинур» и творческой встречей с артистами.

В Казани прошла традиционная елка для детей-сирот

Организацию взяли на себя Министерство образования и науки РТ и торговая сеть «Пятерочка».

17:37 28.12.2016 Организацию взяли на себя Министерство образования и науки РТ и торговая сеть «Пятерочка».

АО «Татэнерго» в 2017 году продолжит модернизацию основных фондов

Ильдар Халиков подчеркнул, что уже сейчас в Татарстане реализуются проекты, о которых несколько лет назад нельзя было и мечтать.

17:30 28.12.2016 Ильдар Халиков подчеркнул, что уже сейчас в Татарстане реализуются проекты, о которых несколько лет назад нельзя было и мечтать.

Путин заявил об отсутствии проблем, которые Россия не смогла бы преодолеть

Из-за катастрофы самолета Минобороны глава государства придал новогоднему приему рабочий характер.

17:00 28.12.2016 Из-за катастрофы самолета Минобороны глава государства придал новогоднему приему рабочий характер.

В Нижнекамске откроют елку красного цвета

Зрителей ожидает театрализованное представление «Красная жара».

16:47 28.12.2016 Зрителей ожидает театрализованное представление «Красная жара».

МВД по РТ: К концу праздников обычно растет количество бытовых преступлений

По словам полицейских, сами праздники, как правило, проходят спокойно.

16:10 28.12.2016 По словам полицейских, сами праздники, как правило, проходят спокойно.

Набиуллина: Ситуация с Татфондбанком не оказывает системного эффекта на банковскую систему РТ

Председатель Банка России считает ситуацию в банковском секторе Татарстана устойчивой.

16:00 28.12.2016 Председатель Банка России считает ситуацию в банковском секторе Татарстана устойчивой.

Минкульт РТ отказал в работах по сохранению дома Киселева в Казани

По мнению ведомства, предусмотренные проектом меры могут привести к утрате объекта культурного наследия регионального значения.

15:13 28.12.2016 По мнению ведомства, предусмотренные проектом меры могут привести к утрате объекта культурного наследия регионального значения.

В Татарстане уровень безработицы составил 3,6 процента

Безработица в республике значительно ниже, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу.

13:54 28.12.2016 Безработица в республике значительно ниже, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу.

В Лениногорском районе в ДТП пострадали два человека

Пострадавшие мужчины были госпитализированы.

13:40 28.12.2016 Пострадавшие мужчины были госпитализированы.

В 2017 году в Татарстане уделят большое внимание трудоустройству инвалидов

Уже сейчас намечены сферы деятельности и предприятия, где смогут трудиться люди с ограниченными физическими возможностями.

13:22 28.12.2016 Уже сейчас намечены сферы деятельности и предприятия, где смогут трудиться люди с ограниченными физическими возможностями.

Татарстан поднялся в рейтинге кредитоспособности до уровня «ААА»

Бюджет республики исполняется с профицитом, поэтому отсутствует необходимость привлекать дополнительные займы.

13:13 28.12.2016 Бюджет республики исполняется с профицитом, поэтому отсутствует необходимость привлекать дополнительные займы.

Сотрудники МЧС спасли потерявшегося мужчину, который ушел из Болгара в Тетюши по Волге

Мужчина ночью пошел в другой город по реке и потерялся.

13:00 28.12.2016 Мужчина ночью пошел в другой город по реке и потерялся.

В Буинском районе водитель получил перелом в ДТП

Мужчина на легковушке столкнулся с микроавтобусом.

12:45 28.12.2016 Мужчина на легковушке столкнулся с микроавтобусом.

10-й всероссийский съезд Молодежных правительств предложено провести в Казани

Речь о проведении съезда в столице РТ зашла при формировании Молодежного правительства Татарстана.

12:36 28.12.2016 Речь о проведении съезда в столице РТ зашла при формировании Молодежного правительства Татарстана.

В Бавлинском районе в ДТП пострадал водитель «ГАЗели»

Мужчину зажало в кабине машины.

11:55 28.12.2016 Мужчину зажало в кабине машины.

Более 2000 полицейских будут охранять покой татарстанцев в период праздников

Помимо патрулирования улиц стражи порядка займутся охранной массовых мероприятий.

11:13 28.12.2016 Помимо патрулирования улиц стражи порядка займутся охранной массовых мероприятий.

Погибший в страшной аварии под Чистополем был пассажиром микроавтобуса

Шесть человек пострадали и один погиб в результате столкновения двух автомобилей.

10:45 28.12.2016 Шесть человек пострадали и один погиб в результате столкновения двух автомобилей.

В Татарстане сформировано Молодежное правительство

В состав новой структуры, которая станет консультативным и совещательным органом при Кабмине РТ, вошли 23 человека.

10:45 28.12.2016 В состав новой структуры, которая станет консультативным и совещательным органом при Кабмине РТ, вошли 23 человека.

В Рыбной Слободе украли песок на 5 миллионов рублей

Преступники добывали песок ночью, чтобы не привлекать внимания местных жителей.

10:23 28.12.2016 Преступники добывали песок ночью, чтобы не привлекать внимания местных жителей.

Появились подробности смертельной аварии под Чистополем

Два автомобиля столкнулись на аксубаевском перекрестке.

09:30 28.12.2016 Два автомобиля столкнулись на аксубаевском перекрестке.

Видео: Под Чистополем при столкновении автомобилей пострадали люди

Очевидцы сообщают о гибели людей в результате аварии.

08:46 28.12.2016 Очевидцы сообщают о гибели людей в результате аварии.

В Качаловском театре представили премьеру спектакля «Женитьба» по пьесе Гоголя

Стильная авторская постановка с оживающими на глазах персонажами заставила зал аплодировать стоя, а труппу – шесть раз выходить на поклон.

06:11 28.12.2016 Стильная авторская постановка с оживающими на глазах персонажами заставила зал аплодировать стоя, а труппу – шесть раз выходить на поклон.

Сборная школы №171 стала победителем Кубка депутата Шагитова по мини-футболу

На второй позиции расположилась команда лицея №159, третье место – у футболистов школы №144.

23:41 27.12.2016 На второй позиции расположилась команда лицея №159, третье место – у футболистов школы №144.

«Ак Барс» обыграл дома СКА

В домашнем матче чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал питерский СКА и в серии буллитов взял верх со счетом 4:3.

22:10 27.12.2016 В домашнем матче чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал питерский СКА и в серии буллитов взял верх со счетом 4:3.

В Лаишевском районе погибла пассажирка врезавшейся в столб легковушки

Тело погибшей женщины из разбитого автомобиля доставали спасатели.

22:05 27.12.2016 Тело погибшей женщины из разбитого автомобиля доставали спасатели.

На стенах Казанского Кремля стартовал показ новогоднего 3D-шоу световых технологий

Казанцы могут сами стать частью представления.

21:18 27.12.2016 Казанцы могут сами стать частью представления.

Волейболистки казанского «Динамо» вышли в финал Кубка России

В дебютном матче «Финала четырех» Кубка страны казанские девушки переиграли «Протон» из Саратовской области.

20:57 27.12.2016 В дебютном матче «Финала четырех» Кубка страны казанские девушки переиграли «Протон» из Саратовской области.