В Кукморском реабилитационном центре «Милосердие» состоялось новогоднее мероприятие

В Реабилитационном центре «Милосердие» состоялось праздничное мероприятие «Новогодние приключения». В праздничной программе в исполнении детей прозвучали песни, стихи и танцы. А в гостях были сказочные герои: Дед Мороз и его внучка Снегурочка со своими зайками, мишками, снежинками, и даже Баба-Яга. Ну и, конечно, символ будущего года – Петух. Ребята с удовольствием участвовали в различных играх, проявили свои таланты в концертных номерах. Наградой были многочисленные призы, сладости от Деда Мороза, сообщила Наиля Турова.