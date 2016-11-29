В Кукморе произошло ДТП: водитель ВАЗ-21099 совершил наезд на пешехода (фото)

В Республике

В Татарстане уровень безработицы составил 3,6 процента

Безработица в республике значительно ниже, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу.

13:54 28.12.2016 Безработица в республике значительно ниже, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу.

В Лениногорском районе в ДТП пострадали два человека

Пострадавшие мужчины были госпитализированы.

13:40 28.12.2016 Пострадавшие мужчины были госпитализированы.

В 2017 году в Татарстане уделят большое внимание трудоустройству инвалидов

Уже сейчас намечены сферы деятельности и предприятия, где смогут трудиться люди с ограниченными физическими возможностями.

13:22 28.12.2016 Уже сейчас намечены сферы деятельности и предприятия, где смогут трудиться люди с ограниченными физическими возможностями.

Татарстан поднялся в рейтинге кредитоспособности до уровня «ААА»

Бюджет республики исполняется с профицитом, поэтому отсутствует необходимость привлекать дополнительные займы.

13:13 28.12.2016 Бюджет республики исполняется с профицитом, поэтому отсутствует необходимость привлекать дополнительные займы.

Сотрудники МЧС спасли потерявшегося мужчину, который ушел из Болгара в Тетюши по Волге

Мужчина ночью пошел в другой город по реке и потерялся.

13:00 28.12.2016 Мужчина ночью пошел в другой город по реке и потерялся.

В Буинском районе водитель получил перелом в ДТП

Мужчина на легковушке столкнулся с микроавтобусом.

12:45 28.12.2016 Мужчина на легковушке столкнулся с микроавтобусом.

10-й всероссийский съезд Молодежных правительств предложено провести в Казани

Речь о проведении съезда в столице РТ зашла при формировании Молодежного правительства Татарстана.

12:36 28.12.2016 Речь о проведении съезда в столице РТ зашла при формировании Молодежного правительства Татарстана.

В Бавлинском районе в ДТП пострадал водитель «ГАЗели»

Мужчину зажало в кабине машины.

11:55 28.12.2016 Мужчину зажало в кабине машины.

Более 2000 полицейских будут охранять покой татарстанцев в период праздников

Помимо патрулирования улиц стражи порядка займутся охранной массовых мероприятий.

11:13 28.12.2016 Помимо патрулирования улиц стражи порядка займутся охранной массовых мероприятий.

Погибший в страшной аварии под Чистополем был пассажиром микроавтобуса

Шесть человек пострадали и один погиб в результате столкновения двух автомобилей.

10:45 28.12.2016 Шесть человек пострадали и один погиб в результате столкновения двух автомобилей.

В Татарстане сформировано Молодежное правительство

В состав новой структуры, которая станет консультативным и совещательным органом при Кабмине РТ, вошли 23 человека.

10:45 28.12.2016 В состав новой структуры, которая станет консультативным и совещательным органом при Кабмине РТ, вошли 23 человека.

В Рыбной Слободе украли песок на 5 миллионов рублей

Преступники добывали песок ночью, чтобы не привлекать внимания местных жителей.

10:23 28.12.2016 Преступники добывали песок ночью, чтобы не привлекать внимания местных жителей.

Появились подробности смертельной аварии под Чистополем

Два автомобиля столкнулись на аксубаевском перекрестке.

09:30 28.12.2016 Два автомобиля столкнулись на аксубаевском перекрестке.

Видео: Под Чистополем при столкновении автомобилей пострадали люди

Очевидцы сообщают о гибели людей в результате аварии.

08:46 28.12.2016 Очевидцы сообщают о гибели людей в результате аварии.

В Качаловском театре представили премьеру спектакля «Женитьба» по пьесе Гоголя

Стильная авторская постановка с оживающими на глазах персонажами заставила зал аплодировать стоя, а труппу – шесть раз выходить на поклон.

06:11 28.12.2016 Стильная авторская постановка с оживающими на глазах персонажами заставила зал аплодировать стоя, а труппу – шесть раз выходить на поклон.

Сборная школы №171 стала победителем Кубка депутата Шагитова по мини-футболу

На второй позиции расположилась команда лицея №159, третье место – у футболистов школы №144.

23:41 27.12.2016 На второй позиции расположилась команда лицея №159, третье место – у футболистов школы №144.

«Ак Барс» обыграл дома СКА

В домашнем матче чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал питерский СКА и в серии буллитов взял верх со счетом 4:3.

22:10 27.12.2016 В домашнем матче чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал питерский СКА и в серии буллитов взял верх со счетом 4:3.

В Лаишевском районе погибла пассажирка врезавшейся в столб легковушки

Тело погибшей женщины из разбитого автомобиля доставали спасатели.

22:05 27.12.2016 Тело погибшей женщины из разбитого автомобиля доставали спасатели.

На стенах Казанского Кремля стартовал показ новогоднего 3D-шоу световых технологий

Казанцы могут сами стать частью представления.

21:18 27.12.2016 Казанцы могут сами стать частью представления.

Волейболистки казанского «Динамо» вышли в финал Кубка России

В дебютном матче «Финала четырех» Кубка страны казанские девушки переиграли «Протон» из Саратовской области.

20:57 27.12.2016 В дебютном матче «Финала четырех» Кубка страны казанские девушки переиграли «Протон» из Саратовской области.

Курс Бикчантаева-Зайниева представил дипломный спектакль

На малой сцене была показана учебная работа режиссера Олега Кинзягулова «Палата №6».

20:16 27.12.2016 На малой сцене была показана учебная работа режиссера Олега Кинзягулова «Палата №6».

Акция «Дед Мороз-Единоросс» исполнила мечты бугульминских детей

На праздник пригласили ребят из многодетных, малообеспеченных семей, а также воспитанники детского приюта «Ялкын».

19:43 27.12.2016 На праздник пригласили ребят из многодетных, малообеспеченных семей, а также воспитанники детского приюта «Ялкын».

Рустам Минниханов принял участие в заседании Государственного совета РФ

Заседание было посвящено вопросу экологического развития страны в интересах будущих поколений.

18:18 27.12.2016 Заседание было посвящено вопросу экологического развития страны в интересах будущих поколений.

Минобрнауки РТ: Серьезных изменений по проведению ЕГЭ не ожидается

По мнению Ильдара Мухаметова, система ЕГЭ функционирует стабильно.

18:02 27.12.2016 По мнению Ильдара Мухаметова, система ЕГЭ функционирует стабильно.

Только в Казани в топ-10 новогодних продуктов вошло вино

На первом месте по популярности среди жителей столицы Татарстана в преддверии Нового года – наборы конфет.

17:45 27.12.2016 На первом месте по популярности среди жителей столицы Татарстана в преддверии Нового года – наборы конфет.

Выставка об истории татарского театра откроется в Москве

Экспозиция из фондов театра Камала откроется в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина.

17:22 27.12.2016 Экспозиция из фондов театра Камала откроется в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина.

В Татарстане ведется подготовка по внедрению профстандарта педагога

В 2017 году будут отобраны регионы, в которых новый профстандарт начнет внедряться в пилотном режиме.

17:12 27.12.2016 В 2017 году будут отобраны регионы, в которых новый профстандарт начнет внедряться в пилотном режиме.

Короткометражки Utopia Pictures и Future Shorts представят в кинотеатре «Мир»

Коллекцию короткого метра «Future Shorts Метаморфозы» покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

17:04 27.12.2016 Коллекцию короткого метра «Future Shorts Метаморфозы» покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

КВЗ поставит шесть вертолетов «Ансат» Государственной транспортной лизинговой компании

Казанские вертолеты будут использоваться для оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

16:44 27.12.2016 Казанские вертолеты будут использоваться для оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.