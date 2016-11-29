В Кукморе произошло ДТП: водитель ВАЗ-21099 совершил наезд на пешехода (фото)

28 декабря в 7 часов утра на 20 километре автодороги Кукмор-Шемордан-Олуяз 54-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь со стороны села Олуяз в направлении деревни Балыклы Кукморского района, в нарушение пунктов 10.1, 11.4 Правил дорожного движения, не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на полосу предназначенную для встречного движения и совершил наезд на 58-летнего пешехода, который в нарушение пункта 4.1 Правил дорожного движения шел в попутном направлении по проезжей части автодороги. Пострадавший с различными телесными повреждениями был госпитализирован в Кукморскую ЦРБ.
Фото из архива ГИБДД