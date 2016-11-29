Внесены изменения в закон о рекламе

Федеральный закон от 05.12.2016 N 413-ФЗ "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О рекламе"
Объем рекламы, размещаемой в периодических печатных изданиях, увеличен до 45 процентов.
В настоящее время объем рекламы, размещаемой в периодических печатных изданиях, не может превышать 40 процентов.
Как и ранее, указанные ограничения не распространяются на периодические печатные издания, которые зарегистрированы в качестве специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, и на обложке и в выходных данных которых содержится информация о такой специализации.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.