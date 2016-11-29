Сбербанк предупредил татарстанцев о новом виде смс-мошенничества

28.12.2016 12:00 | новости

Сбербанк предупредил клиентов в Татарстане о новом виде смс-мошенничества. По сообщениям банка, на телефон жертв мошенников приходят сообщения от якобы служебных приставов о наложении ареста на имущество.

«Ни в коем случае не открывать сообщение!», — говорится в объявлении банка.

При открытии смс-сообщения сразу списываются деньги с карты, привязанной к мобильному банку.

Ранее эксперты составили список наиболее вероятных киберугроз 2017 года.