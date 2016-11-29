Сбербанк предупредил татарстанцев о новом виде смс-мошенничества

Сбербанк предупредил клиентов в Татарстане о новом виде смс-мошенничества. По сообщениям банка, на телефон жертв мошенников приходят сообщения от якобы служебных приставов о наложении ареста на имущество.
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Реальное время
28.12.2016 12:00 | новости Печать
Сбербанк предупредил клиентов в Татарстане о новом виде смс-мошенничества. По сообщениям банка, на телефон жертв мошенников приходят сообщения от якобы служебных приставов о наложении ареста на имущество.
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Реальное время
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