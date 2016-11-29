Подведены итоги акции "Пять подарков от Деда Мороза" (фото)

28.12.2016 11:00 | новости

Как говорится, настал этот день - в пятницу были подведены итоги акции "Пять подарков от Деда Мороза", которая продолжалась целый месяц. Каждый раз перед розыгрышем мы волнуемся: кому же достанется приз, понравится ли он победителю.



Всего в этой акции участвовало 534 подписчика. Пришло немало писем (хоть по условиям конкурса нужно было предоставить копию квитанции, нам присылали и оригиналы), многие приносили квитанции в редакцию, а кто-то отправлял на электронную почту. Во время проведения каждой акции нам приходится слышать такие слова: «Эй, наверняка, призы достаются только «своим» людям, не верю, что выиграю» или «Я много лет выписываю вашу газету, пусть уж приз достанется мне», но наша совесть перед подписчиками чиста. Когда подводятся итоги, мы только наблюдаем со стороны, а победителей определяют случайные посетители. Вот и в этот раз Расима Мингазова из Большого Кукмора принесла заметку для рубрики «Детство, детство, ты куда ушло», а глава Ныртинского сельского поселения Рафик Загидуллин – квитанцию для участия в акции, его мы зарегистрировали под номером 534 и предоставили возможность выбрать им победителей путем вытягивания заветных бумажек.

Первым победителем – обладателем 10-килограммовых гостинцев в мешке Деда Мороза - стал Гайфетдин Аблаев под номером 304, проживающий в Манзарасе по улице Ибрагима Гази. Такой же подарок достался и Зульфие Гатауллиной, проживающей в Кукморе по улице Степана Разина. Билеты на новогодний вечер в кафе валяльно-войлочного комбината получила проживающая в Большом Кукморе по улице Набережная семья Габбасовых. А обладательницей отличной сковороды от завода Металлопосуды стала проживающая по улице Гафиатуллина Даутова (к сожалению, имя и адрес, номер телефона не были указаны. Убедительная просьба, если вы себя узнали, прийти и забрать приз - прим.авт.). В пятницу мы сообщили всем победителям радостную весть, в понедельник пригласили их для вручения подарков.

Хочется всех поблагодарить: пришли вовремя. Спасибо и нашему Деду Морозу (Марату Хасанову, педагогу Кукморской школы искусств), который каждый год с добрыми пожеланиями вручает подарки нашим победителям. И нынче он украсил эти моменты.

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