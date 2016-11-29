На Елке главы района воспитанники Кукморской ДШИ показали увлекательное детское представление (фото)

28.12.2016 10:00 | новости Печать

На Елке главы района воспитанники Кукморской ДШИ показали увлекательное детское представление (фото)

Театральная группа «Калейдоскоп» Кукморской детской школы искусств показала увлекательное детское представление «Фиксики спасают новый год!». Спектакль сопровождался творческими концертными номерами: выступлениями вокальных ансамблей «Выше радуги», «Улыбка», «Конфетти» и хореографических коллективов. Праздничная программа завершилась хороводом вокруг елки, конкурсами и танцами.


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