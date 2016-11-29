Театральная группа «Калейдоскоп» Кукморской детской школы искусств показала увлекательное детское представление «Фиксики спасают новый год!». Спектакль сопровождался творческими концертными номерами: выступлениями вокальных ансамблей «Выше радуги», «Улыбка», «Конфетти» и хореографических коллективов. Праздничная программа завершилась хороводом вокруг елки, конкурсами и танцами.
На Елке главы района воспитанники Кукморской ДШИ показали увлекательное детское представление (фото)
28.12.2016 10:00 | новости Печать
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В Республике
В Качаловском театре представили премьеру спектакля «Женитьба» по пьесе Гоголя
Стильная авторская постановка с оживающими на глазах персонажами заставила зал аплодировать стоя, а труппу – шесть раз выходить на поклон.
06:11 28.12.2016
Стильная авторская постановка с оживающими на глазах персонажами заставила зал аплодировать стоя, а труппу – шесть раз выходить на поклон.
06:11 28.12.2016
Сборная школы №171 стала победителем Кубка депутата Шагитова по мини-футболу
На второй позиции расположилась команда лицея №159, третье место – у футболистов школы №144.
23:41 27.12.2016
На второй позиции расположилась команда лицея №159, третье место – у футболистов школы №144.
23:41 27.12.2016
«Ак Барс» обыграл дома СКА
В домашнем матче чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал питерский СКА и в серии буллитов взял верх со счетом 4:3.
22:10 27.12.2016
В домашнем матче чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал питерский СКА и в серии буллитов взял верх со счетом 4:3.
22:10 27.12.2016
В Лаишевском районе погибла пассажирка врезавшейся в столб легковушки
Тело погибшей женщины из разбитого автомобиля доставали спасатели.
22:05 27.12.2016
Тело погибшей женщины из разбитого автомобиля доставали спасатели.
22:05 27.12.2016
На стенах Казанского Кремля стартовал показ новогоднего 3D-шоу световых технологий
Казанцы могут сами стать частью представления.
21:18 27.12.2016
Казанцы могут сами стать частью представления.
21:18 27.12.2016
Волейболистки казанского «Динамо» вышли в финал Кубка России
В дебютном матче «Финала четырех» Кубка страны казанские девушки переиграли «Протон» из Саратовской области.
20:57 27.12.2016
В дебютном матче «Финала четырех» Кубка страны казанские девушки переиграли «Протон» из Саратовской области.
20:57 27.12.2016
Курс Бикчантаева-Зайниева представил дипломный спектакль
На малой сцене была показана учебная работа режиссера Олега Кинзягулова «Палата №6».
20:16 27.12.2016
На малой сцене была показана учебная работа режиссера Олега Кинзягулова «Палата №6».
20:16 27.12.2016
Акция «Дед Мороз-Единоросс» исполнила мечты бугульминских детей
На праздник пригласили ребят из многодетных, малообеспеченных семей, а также воспитанники детского приюта «Ялкын».
19:43 27.12.2016
На праздник пригласили ребят из многодетных, малообеспеченных семей, а также воспитанники детского приюта «Ялкын».
19:43 27.12.2016
Рустам Минниханов принял участие в заседании Государственного совета РФ
Заседание было посвящено вопросу экологического развития страны в интересах будущих поколений.
18:18 27.12.2016
Заседание было посвящено вопросу экологического развития страны в интересах будущих поколений.
18:18 27.12.2016
Минобрнауки РТ: Серьезных изменений по проведению ЕГЭ не ожидается
По мнению Ильдара Мухаметова, система ЕГЭ функционирует стабильно.
18:02 27.12.2016
По мнению Ильдара Мухаметова, система ЕГЭ функционирует стабильно.
18:02 27.12.2016
Только в Казани в топ-10 новогодних продуктов вошло вино
На первом месте по популярности среди жителей столицы Татарстана в преддверии Нового года – наборы конфет.
17:45 27.12.2016
На первом месте по популярности среди жителей столицы Татарстана в преддверии Нового года – наборы конфет.
17:45 27.12.2016
Выставка об истории татарского театра откроется в Москве
Экспозиция из фондов театра Камала откроется в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина.
17:22 27.12.2016
Экспозиция из фондов театра Камала откроется в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина.
17:22 27.12.2016
В Татарстане ведется подготовка по внедрению профстандарта педагога
В 2017 году будут отобраны регионы, в которых новый профстандарт начнет внедряться в пилотном режиме.
17:12 27.12.2016
В 2017 году будут отобраны регионы, в которых новый профстандарт начнет внедряться в пилотном режиме.
17:12 27.12.2016
Короткометражки Utopia Pictures и Future Shorts представят в кинотеатре «Мир»
Коллекцию короткого метра «Future Shorts Метаморфозы» покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
17:04 27.12.2016
Коллекцию короткого метра «Future Shorts Метаморфозы» покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
17:04 27.12.2016
КВЗ поставит шесть вертолетов «Ансат» Государственной транспортной лизинговой компании
Казанские вертолеты будут использоваться для оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.
16:44 27.12.2016
Казанские вертолеты будут использоваться для оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.
16:44 27.12.2016
В Казани оглашен приговор организаторам интим-салона в «Корстоне»
Один из главных подозреваемых – многократный чемпион РТ по самбо, член сборной России.
16:40 27.12.2016
Один из главных подозреваемых – многократный чемпион РТ по самбо, член сборной России.
16:40 27.12.2016
В январе для подготовки к WorldSkills-2019 пройдет сбор команды Татарстана
В настоящее время в республике ведется работа с каждым участником сборной.
16:32 27.12.2016
В настоящее время в республике ведется работа с каждым участником сборной.
16:32 27.12.2016
Президент РТ подписал закон о начислении пени татарстанцам за неуплату налога на имущество
В Татарстане пеня на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц за 2015 год начисляется с 1 мая 2017-го.
16:25 27.12.2016
В Татарстане пеня на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц за 2015 год начисляется с 1 мая 2017-го.
16:25 27.12.2016
Наталия Фишман: «Я сдала путевку на море ради работы над парком»
Помощник Президента Татарстана вместо отпуска будет контролировать работы в Горкинско-Ометьевском лесу.
16:13 27.12.2016
Помощник Президента Татарстана вместо отпуска будет контролировать работы в Горкинско-Ометьевском лесу.
16:13 27.12.2016
СКР по Якутии начал проверку по поводу жестокого убийства медведя
Сегодня в сети появился ролик, в котором два водителя грузовиков «Урал» в Якутии жестоко убивают бурого медведя.
15:49 27.12.2016
Сегодня в сети появился ролик, в котором два водителя грузовиков «Урал» в Якутии жестоко убивают бурого медведя.
15:49 27.12.2016
Минтимер Шаймиев обсудил с и. о. Генконсула Ирана вопросы сотрудничества в разных сферах
Речь шла о сотрудничестве в инновационной сфере, сфере образования и внедрения передовых технологий.
15:22 27.12.2016
Речь шла о сотрудничестве в инновационной сфере, сфере образования и внедрения передовых технологий.
15:22 27.12.2016
Фарид Мухаметшин рассказал о своих планах на Новый год
Председатель Госсовета РТ поздравил жителей республики с наступающим праздником.
15:00 27.12.2016
Председатель Госсовета РТ поздравил жителей республики с наступающим праздником.
15:00 27.12.2016
Дед Мороз подарил подписку на журналы воспитанникам казанской школы-интерната
Акция #ПодариПодписку2017 от АО «Татмедиа» подошла к концу.
14:46 27.12.2016
Акция #ПодариПодписку2017 от АО «Татмедиа» подошла к концу.
14:46 27.12.2016
Медучреждения Татарстана получили новые автомобили скорой помощи
Также лечебные учреждения республики получили легковые автомобили.
14:10 27.12.2016
Также лечебные учреждения республики получили легковые автомобили.
14:10 27.12.2016
Глава Госсовета РТ о договоре с Россией: «Он и федеральному центру нужен»
В 2017 году истекает срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и РТ.
14:00 27.12.2016
В 2017 году истекает срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и РТ.
14:00 27.12.2016
Мухаметшин: «Какими бы законами ни обеднять регионы-доноры, Федерация богаче не станет»
Председатель Госсовета РТ заявил о важности бюджетного федерализма.
13:38 27.12.2016
Председатель Госсовета РТ заявил о важности бюджетного федерализма.
13:38 27.12.2016
В Альметьевском районе столкнулись грузовик, автобус и две иномарки
В аварии пострадала пассажирка автобуса.
13:17 27.12.2016
В аварии пострадала пассажирка автобуса.
13:17 27.12.2016
Татарстанским пожарным вручили 16 новых единиц спецтехники
Пожарно-спасательные автомобили были закуплены по поручению Президента РТ.
13:08 27.12.2016
Пожарно-спасательные автомобили были закуплены по поручению Президента РТ.
13:08 27.12.2016
Мухаметшин: «Региональный и федеральный законодатель во многом плетется в хвосте»
Председатель Госсовета РТ прокомментировал ситуацию с массовым отравлением «Боярышником» жителей Иркутска.
13:00 27.12.2016
Председатель Госсовета РТ прокомментировал ситуацию с массовым отравлением «Боярышником» жителей Иркутска.
13:00 27.12.2016
Сбербанк в первый день выплат выдал клиентам Татфондбанка более 10 млрд рублей
За один день банк выдал почти треть всех выплат.
12:35 27.12.2016
За один день банк выдал почти треть всех выплат.
12:35 27.12.2016