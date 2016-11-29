На Елке главы района воспитанники Кукморской ДШИ показали увлекательное детское представление (фото)

В Республике

В Качаловском театре представили премьеру спектакля «Женитьба» по пьесе Гоголя

Стильная авторская постановка с оживающими на глазах персонажами заставила зал аплодировать стоя, а труппу – шесть раз выходить на поклон.

06:11 28.12.2016 Стильная авторская постановка с оживающими на глазах персонажами заставила зал аплодировать стоя, а труппу – шесть раз выходить на поклон.

Сборная школы №171 стала победителем Кубка депутата Шагитова по мини-футболу

На второй позиции расположилась команда лицея №159, третье место – у футболистов школы №144.

23:41 27.12.2016 На второй позиции расположилась команда лицея №159, третье место – у футболистов школы №144.

«Ак Барс» обыграл дома СКА

В домашнем матче чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал питерский СКА и в серии буллитов взял верх со счетом 4:3.

22:10 27.12.2016 В домашнем матче чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал питерский СКА и в серии буллитов взял верх со счетом 4:3.

В Лаишевском районе погибла пассажирка врезавшейся в столб легковушки

Тело погибшей женщины из разбитого автомобиля доставали спасатели.

22:05 27.12.2016 Тело погибшей женщины из разбитого автомобиля доставали спасатели.

На стенах Казанского Кремля стартовал показ новогоднего 3D-шоу световых технологий

Казанцы могут сами стать частью представления.

21:18 27.12.2016 Казанцы могут сами стать частью представления.

Волейболистки казанского «Динамо» вышли в финал Кубка России

В дебютном матче «Финала четырех» Кубка страны казанские девушки переиграли «Протон» из Саратовской области.

20:57 27.12.2016 В дебютном матче «Финала четырех» Кубка страны казанские девушки переиграли «Протон» из Саратовской области.

Курс Бикчантаева-Зайниева представил дипломный спектакль

На малой сцене была показана учебная работа режиссера Олега Кинзягулова «Палата №6».

20:16 27.12.2016 На малой сцене была показана учебная работа режиссера Олега Кинзягулова «Палата №6».

Акция «Дед Мороз-Единоросс» исполнила мечты бугульминских детей

На праздник пригласили ребят из многодетных, малообеспеченных семей, а также воспитанники детского приюта «Ялкын».

19:43 27.12.2016 На праздник пригласили ребят из многодетных, малообеспеченных семей, а также воспитанники детского приюта «Ялкын».

Рустам Минниханов принял участие в заседании Государственного совета РФ

Заседание было посвящено вопросу экологического развития страны в интересах будущих поколений.

18:18 27.12.2016 Заседание было посвящено вопросу экологического развития страны в интересах будущих поколений.

Минобрнауки РТ: Серьезных изменений по проведению ЕГЭ не ожидается

По мнению Ильдара Мухаметова, система ЕГЭ функционирует стабильно.

18:02 27.12.2016 По мнению Ильдара Мухаметова, система ЕГЭ функционирует стабильно.

Только в Казани в топ-10 новогодних продуктов вошло вино

На первом месте по популярности среди жителей столицы Татарстана в преддверии Нового года – наборы конфет.

17:45 27.12.2016 На первом месте по популярности среди жителей столицы Татарстана в преддверии Нового года – наборы конфет.

Выставка об истории татарского театра откроется в Москве

Экспозиция из фондов театра Камала откроется в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина.

17:22 27.12.2016 Экспозиция из фондов театра Камала откроется в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина.

В Татарстане ведется подготовка по внедрению профстандарта педагога

В 2017 году будут отобраны регионы, в которых новый профстандарт начнет внедряться в пилотном режиме.

17:12 27.12.2016 В 2017 году будут отобраны регионы, в которых новый профстандарт начнет внедряться в пилотном режиме.

Короткометражки Utopia Pictures и Future Shorts представят в кинотеатре «Мир»

Коллекцию короткого метра «Future Shorts Метаморфозы» покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

17:04 27.12.2016 Коллекцию короткого метра «Future Shorts Метаморфозы» покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

КВЗ поставит шесть вертолетов «Ансат» Государственной транспортной лизинговой компании

Казанские вертолеты будут использоваться для оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

16:44 27.12.2016 Казанские вертолеты будут использоваться для оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

В Казани оглашен приговор организаторам интим-салона в «Корстоне»

Один из главных подозреваемых – многократный чемпион РТ по самбо, член сборной России.

16:40 27.12.2016 Один из главных подозреваемых – многократный чемпион РТ по самбо, член сборной России.

В январе для подготовки к WorldSkills-2019 пройдет сбор команды Татарстана

В настоящее время в республике ведется работа с каждым участником сборной.

16:32 27.12.2016 В настоящее время в республике ведется работа с каждым участником сборной.

Президент РТ подписал закон о начислении пени татарстанцам за неуплату налога на имущество

В Татарстане пеня на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц за 2015 год начисляется с 1 мая 2017-го.

16:25 27.12.2016 В Татарстане пеня на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц за 2015 год начисляется с 1 мая 2017-го.

Наталия Фишман: «Я сдала путевку на море ради работы над парком»

Помощник Президента Татарстана вместо отпуска будет контролировать работы в Горкинско-Ометьевском лесу.

16:13 27.12.2016 Помощник Президента Татарстана вместо отпуска будет контролировать работы в Горкинско-Ометьевском лесу.

СКР по Якутии начал проверку по поводу жестокого убийства медведя

Сегодня в сети появился ролик, в котором два водителя грузовиков «Урал» в Якутии жестоко убивают бурого медведя.

15:49 27.12.2016 Сегодня в сети появился ролик, в котором два водителя грузовиков «Урал» в Якутии жестоко убивают бурого медведя.

Минтимер Шаймиев обсудил с и. о. Генконсула Ирана вопросы сотрудничества в разных сферах

Речь шла о сотрудничестве в инновационной сфере, сфере образования и внедрения передовых технологий.

15:22 27.12.2016 Речь шла о сотрудничестве в инновационной сфере, сфере образования и внедрения передовых технологий.

Фарид Мухаметшин рассказал о своих планах на Новый год

Председатель Госсовета РТ поздравил жителей республики с наступающим праздником.

15:00 27.12.2016 Председатель Госсовета РТ поздравил жителей республики с наступающим праздником.

Дед Мороз подарил подписку на журналы воспитанникам казанской школы-интерната

Акция #ПодариПодписку2017 от АО «Татмедиа» подошла к концу.

14:46 27.12.2016 Акция #ПодариПодписку2017 от АО «Татмедиа» подошла к концу.

Медучреждения Татарстана получили новые автомобили скорой помощи

Также лечебные учреждения республики получили легковые автомобили.

14:10 27.12.2016 Также лечебные учреждения республики получили легковые автомобили.

Глава Госсовета РТ о договоре с Россией: «Он и федеральному центру нужен»

В 2017 году истекает срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и РТ.

14:00 27.12.2016 В 2017 году истекает срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и РТ.

Мухаметшин: «Какими бы законами ни обеднять регионы-доноры, Федерация богаче не станет»

Председатель Госсовета РТ заявил о важности бюджетного федерализма.

13:38 27.12.2016 Председатель Госсовета РТ заявил о важности бюджетного федерализма.

В Альметьевском районе столкнулись грузовик, автобус и две иномарки

В аварии пострадала пассажирка автобуса.

13:17 27.12.2016 В аварии пострадала пассажирка автобуса.

Татарстанским пожарным вручили 16 новых единиц спецтехники

Пожарно-спасательные автомобили были закуплены по поручению Президента РТ.

13:08 27.12.2016 Пожарно-спасательные автомобили были закуплены по поручению Президента РТ.

Мухаметшин: «Региональный и федеральный законодатель во многом плетется в хвосте»

Председатель Госсовета РТ прокомментировал ситуацию с массовым отравлением «Боярышником» жителей Иркутска.

13:00 27.12.2016 Председатель Госсовета РТ прокомментировал ситуацию с массовым отравлением «Боярышником» жителей Иркутска.