Банк «Открытие» организовал 30 дополнительных рабочих мест для выплат вкладчикам ТФБ

28.12.2016 09:00 | новости

Работа отделений продлена после 18.00, клиентам предлагают чай и напоминают, что выплаты продлятся 3 месяца и гарантированы государством.

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В банке «Открытие» после ажиотажного первого дня выплат страховых возмещений вкладчикам Татафондбанка дополнительно организовали 30 дополнительных рабочих мест, продлили работу отделений после шести вечера и предоставили клиентам «отдельный зал ожидания на 50 человек с удобными мягкими стульями, где можно выпить чай или кофе», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

В банке прокомментировали и ажиотажный спрос на получение страховых выплат: «Он связан с тем, что люди боятся не получить свои деньги, если не придут сразу же. Но это не так. Деньги получают все обратившиеся. Можно совершенно спокойно прийти и позже, получив причитающееся клиентам страховое возмещение без очередей и потерь свободного времени», — сообщает пресс-служба.

Кроме этого можно записаться на получение выплаты заранее по бесплатному телефону 8 800 700-78-77. Или с помощью бота в Facebook @otkritie.bot.

К 27 декабря банк «Открытие» обработал и выплатил около 20 процентов вкладчиков, большая часть из них оставляет деньги во вкладах банка.