Нацбанк РТ и АСВ разморозили средства предпринимателей, поступившие на счета после моратория

28.12.2016 08:00 | Тема дня

Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей сообщил о результатах совместной работы с Нацбанком РТ и АСВ.

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Решена проблема с распоряжением деньгами, поступившими на расчетные счета после введения моратория в Татфондбанке и Интехбанке. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.

«Хотя по закону компании имеют право использовать деньги, если они пришли на расчетный счет после объявления моратория. Проработали эту ситуацию с Национальным банком РТ и АСВ — удалось отстоять право предпринимателей в кратчайшие сроки вернуть доступ к своим деньгам! Теперь предприниматели могут провести обязательные платежи, выдать зарплату сотрудникам, рассчитаться с контрагентами и осуществить другие срочные расходы. Для проведения платежа достаточно предъявить платежку в банк по стандартной процедуре. Если возникнут сложности с проведением платежей, сообщайте на информационную линию бизнес-омбудсмена: 203-29-08 или пишите на почту op@tatar. ru, прикладывая к письму копию платежки», — говорится в сообщении Нагуманова.