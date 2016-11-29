Какие организации, учреждения и поселения Кукморского района стали лауреатами конкурсов?

Состоялось подведение итогов прошедшего фестиваля народного творчества «Жыр белэн хезмэтне бэйлэп» («Нам песня строить и жить помогает») и районного смотра-конкурса самодеятельных театральных коллективов среди сельских поселений. Многопрофильный лицей и Кукморская средняя школа №3 стали лауреатами первой степени, валяльно-войлочный комбинат и Кукморские электрические сети – лауреатами второй степени, коллективы районного Совета и Исполнительного комитета – лауреатами третьей степени. Среди самодеятельных театральных коллективов лауреатами стали Большекукморское, Мамаширское, Яныльское сельские поселения.