Какие организации, учреждения и поселения Кукморского района стали лауреатами конкурсов?

В Республике

В Казани оглашен приговор организаторам интим-салона в «Корстоне»

Один из главных подозреваемых – многократный чемпион РТ по самбо, член сборной России.

16:40 27.12.2016 Один из главных подозреваемых – многократный чемпион РТ по самбо, член сборной России.

В январе для подготовки к WorldSkills-2019 пройдет сбор команды Татарстана

В настоящее время в республике ведется работа с каждым участником сборной.

16:32 27.12.2016 В настоящее время в республике ведется работа с каждым участником сборной.

Президент РТ подписал закон о начислении пени татарстанцам за неуплату налога на имущество

В Татарстане пеня на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц за 2015 год начисляется с 1 мая 2017-го.

16:25 27.12.2016 В Татарстане пеня на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц за 2015 год начисляется с 1 мая 2017-го.

Наталия Фишман: «Я сдала путевку на море ради работы над парком»

Помощник Президента Татарстана вместо отпуска будет контролировать работы в Горкинско-Ометьевском лесу.

16:13 27.12.2016 Помощник Президента Татарстана вместо отпуска будет контролировать работы в Горкинско-Ометьевском лесу.

СКР по Якутии начал проверку по поводу видео с убийством медведя

Сегодня в сети появился ролик, в котором два водителя грузовиков «Урал» в Якутии жестоко убивают бурого медведя.

15:44 27.12.2016 Сегодня в сети появился ролик, в котором два водителя грузовиков «Урал» в Якутии жестоко убивают бурого медведя.

Минтимер Шаймиев обсудил с и. о. Генконсула Ирана вопросы сотрудничества в разных сферах

Речь шла о сотрудничестве в инновационной сфере, сфере образования и внедрения передовых технологий.

15:22 27.12.2016 Речь шла о сотрудничестве в инновационной сфере, сфере образования и внедрения передовых технологий.

Фарид Мухаметшин рассказал о своих планах на Новый год

Председатель Госсовета РТ поздравил жителей республики с наступающим праздником.

15:00 27.12.2016 Председатель Госсовета РТ поздравил жителей республики с наступающим праздником.

Дед Мороз подарил подписку на журналы воспитанникам казанской школы-интерната

Акция #ПодариПодписку2017 от АО «Татмедиа» подошла к концу.

14:46 27.12.2016 Акция #ПодариПодписку2017 от АО «Татмедиа» подошла к концу.

Медучреждения Татарстана получили новые автомобили скорой помощи

Также лечебные учреждения республики получили легковые автомобили.

14:10 27.12.2016 Также лечебные учреждения республики получили легковые автомобили.

Глава Госсовета РТ о договоре с Россией: «Он и федеральному центру нужен»

В 2017 году истекает срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и РТ.

14:00 27.12.2016 В 2017 году истекает срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и РТ.

Мухаметшин: «Какими бы законами ни обеднять регионы-доноры, Федерация богаче не станет»

Председатель Госсовета РТ заявил о важности бюджетного федерализма.

13:38 27.12.2016 Председатель Госсовета РТ заявил о важности бюджетного федерализма.

В Альметьевском районе столкнулись грузовик, автобус и две иномарки

В аварии пострадала пассажирка автобуса.

13:17 27.12.2016 В аварии пострадала пассажирка автобуса.

Татарстанским пожарным вручили 16 новых единиц спецтехники

Пожарно-спасательные автомобили были закуплены по поручению Президента РТ.

13:08 27.12.2016 Пожарно-спасательные автомобили были закуплены по поручению Президента РТ.

Мухаметшин: «Региональный и федеральный законодатель во многом плетется в хвосте»

Председатель Госсовета РТ прокомментировал ситуацию с массовым отравлением «Боярышником» жителей Иркутска.

13:00 27.12.2016 Председатель Госсовета РТ прокомментировал ситуацию с массовым отравлением «Боярышником» жителей Иркутска.

Сбербанк в первый день выплат выдал клиентам Татфондбанка более 10 млрд рублей

За один день банк выдал почти треть всех выплат.

12:35 27.12.2016 За один день банк выдал почти треть всех выплат.

Видео: В Якутии вахтовики издевательски задавили медведя насмерть

Водители двух «Уралов» проехались по животному несколько раз.

12:34 27.12.2016 Водители двух «Уралов» проехались по животному несколько раз.

ИА «Татар-информ» – победитель конкурса Министерства строительства РТ

Награду редакции информационного агентства вручил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

12:30 27.12.2016 Награду редакции информационного агентства вручил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Роспотребнадзор РТ начал внеплановые проверки из-за отравлений «Боярышником» в Иркутске

В настоящее время пробы отобраны у сорока производителей и продавцов спиртосодержащей продукции.

12:17 27.12.2016 В настоящее время пробы отобраны у сорока производителей и продавцов спиртосодержащей продукции.

По программе капремонта в Татарстане отремонтированы 848 домов на 4,64 млрд рублей

Также за год отремонтированы 148 образовательных учреждения, 43 дома культуры и многие другие объекты.

12:15 27.12.2016 Также за год отремонтированы 148 образовательных учреждения, 43 дома культуры и многие другие объекты.

В Казани открылась новая поликлиника Республиканского кожвендиспансера

Новая поликлиника будет включать бюджетное и хозрасчетное отделения.

12:02 27.12.2016 Новая поликлиника будет включать бюджетное и хозрасчетное отделения.

В 2017 году Наталия Фишман займется Лебяжьим, Кабаном и Голубыми озерами

На продолжение программы по обустройству общественных пространств выделят 2 млрд рублей.

11:45 27.12.2016 На продолжение программы по обустройству общественных пространств выделят 2 млрд рублей.

МВД Татарстана просит ввести акциз на спиртосодержащую косметику

Так называемые жидкости двойного назначения чаще все представляют собой разбавленный водой спирт и содержат ацетон, диэтиловый эфир и другие токсины.

11:30 27.12.2016 Так называемые жидкости двойного назначения чаще все представляют собой разбавленный водой спирт и содержат ацетон, диэтиловый эфир и другие токсины.

Ансамбль Айдара Файзрахманова вернулся из ОАЭ

На фестивале «Наследие шейха Зайеда» татарский фольклорный ансамбль выступил 55 раз.

11:00 27.12.2016 На фестивале «Наследие шейха Зайеда» татарский фольклорный ансамбль выступил 55 раз.

Ирек Файзуллин: «17 управляющих организаций держали средства в Татфондбанке»

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ прокомментировал влияние ситуации с банками республики на строительный сектор.

10:38 27.12.2016 Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ прокомментировал влияние ситуации с банками республики на строительный сектор.

Президент РТ выразил соболезнования родственникам погибших при крушении Ту-154 артистов из Казани

Рустам Минниханов пожелал Гильмановым и Голиковым «сил и стойкости».

10:30 27.12.2016 Рустам Минниханов пожелал Гильмановым и Голиковым «сил и стойкости».

Полиция Татарстана изъяла почти 9 тонн косметических лосьонов

На всю изъятую продукцию отсутствовала какая-либо документация.

10:29 27.12.2016 На всю изъятую продукцию отсутствовала какая-либо документация.

В Елабужском районе два человека пострадали из-за хлопка бытового газа

Мужчина закурил в доме, где случилась утечка газа, в результате чего произошел хлопок.

10:19 27.12.2016 Мужчина закурил в доме, где случилась утечка газа, в результате чего произошел хлопок.

Гостинодворскую церковь в Казани вернут епархии

До передачи здания храма из него должно переехать Главное архивное управления при Кабинете Министров РТ.

09:34 27.12.2016 До передачи здания храма из него должно переехать Главное архивное управления при Кабинете Министров РТ.

Три человека погибли на пожаре в Казани

Пожарные предотвратили взрыв газового баллона.

08:24 27.12.2016 Пожарные предотвратили взрыв газового баллона.