Дед Мороз, забыв текст, заставил детей поразмыслить, а взрослых довел до слез

В канун прошлого Нового года выпала мне честь сыграть на школьном утреннике деда Мороза, не то чтобы выпала, скорее родители узнали что реквизит у меня есть, да и дочь все же среди зрителей/участников будет.

Ну что же, после работы периодически заезжаю на репетиции, учу текст, коего в достатке. Помимо меня из актеров, по совместительству педагогов и учеников есть снегурочка, бармалей и прочая нечисть. Ну это пролог.

Многократно повторяя текст на репетициях выяснил для себя, что знаю его вполне прилично, но постоянно пропускаю один кусок и далее без запинки иду дальше по тексту, благо общий сценарий не страдает, по ходу репетиций снегурочка мне про это периодически указывала.

Действо! Полный зал народа, школьная столовая забита до отказа — родители с детьми, бабушки, дедушки, учителя и т.п., на сцене уже мы в образах, первая часть спектакля проходит с участием 1 и 2 класса (там в толпе где-то и моя первоклашка), произношу свой текст, естественно, забываю кусок и иду дальше по роли, дети и прочая публика ничего не замечают, но снегурочка, мило хлопая ресничками, намекает мне, не выходя из образа, мол, дедушка, ты же совсем забыл бла-бла-бла про нашу елочку!!!

Судорожно вспоминаю пропущенный участок текста, но не могу, мозг застопорился на следующей сценке, НО голь на выдумки хитра. Заранее на репетициях, понимая что сбиваюсь и забываю кусок, я часть текста сварганил в шпаргалку и прикрепил к чудо посоху, никто из актеров даже не заметил.

В секундной паузе, пока мозг соображал какой текст я забыл, а тело придумывало способ незаметно глянуть на посох, язык принял решение что-то выдать, дабы не было заминки перед милыми детишками и улыбающимися родителями, и выдал: «Ах да внученька, забыл, это все проделки злого волшебника старика Альцгеймера» и далее нужный по сценарию текст.