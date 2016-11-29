Глава района Сергей Димитриев с Дедом Морозом поздравили ребят с приближающимся праздником

В Республике

Медучреждения Татарстана получили новые автомобили скорой помощи

Также лечебные учреждения республики получили легковые автомобили.

14:10 27.12.2016 Также лечебные учреждения республики получили легковые автомобили.

Глава Госсовета РТ о договоре с Россией: «Он и федеральному центру нужен»

В 2017 году истекает срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и РТ.

14:00 27.12.2016 В 2017 году истекает срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и РТ.

Мухаметшин: «Какими бы законами ни обеднять регионы-доноры, Федерация богаче не станет»

Председатель Госсовета РТ заявил о важности бюджетного федерализма.

13:38 27.12.2016 Председатель Госсовета РТ заявил о важности бюджетного федерализма.

В Альметьевском районе столкнулись грузовик, автобус и две иномарки

В аварии пострадала пассажирка автобуса.

13:17 27.12.2016 В аварии пострадала пассажирка автобуса.

Татарстанским пожарным вручили 16 новых единиц спецтехники

Пожарно-спасательные автомобили были закуплены по поручению Президента РТ.

13:08 27.12.2016 Пожарно-спасательные автомобили были закуплены по поручению Президента РТ.

Мухаметшин: «Региональный и федеральный законодатель во многом плетется в хвосте»

Председатель Госсовета РТ прокомментировал ситуацию с массовым отравлением «Боярышником» жителей Иркутска.

13:00 27.12.2016 Председатель Госсовета РТ прокомментировал ситуацию с массовым отравлением «Боярышником» жителей Иркутска.

Сбербанк в первый день выплат выдал клиентам Татфондбанка более 10 млрд рублей

За один день банк выдал почти треть всех выплат.

12:35 27.12.2016 За один день банк выдал почти треть всех выплат.

Видео: В Якутии вахтовики издевательски задавили медведя насмерть

Водители двух «Уралов» проехались по животному несколько раз.

12:34 27.12.2016 Водители двух «Уралов» проехались по животному несколько раз.

ИА «Татар-информ» – победитель конкурса Министерства строительства РТ

Награду редакции информационного агентства вручил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

12:30 27.12.2016 Награду редакции информационного агентства вручил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Роспотребнадзор РТ начал внеплановые проверки из-за отравлений «Боярышником» в Иркутске

В настоящее время пробы отобраны у сорока производителей и продавцов спиртосодержащей продукции.

12:17 27.12.2016 В настоящее время пробы отобраны у сорока производителей и продавцов спиртосодержащей продукции.

По программе капремонта в Татарстане отремонтированы 848 домов на 4,64 млрд рублей

Также за год отремонтированы 148 образовательных учреждения, 43 дома культуры и многие другие объекты.

12:15 27.12.2016 Также за год отремонтированы 148 образовательных учреждения, 43 дома культуры и многие другие объекты.

В Казани открылась новая поликлиника Республиканского кожвендиспансера

Новая поликлиника будет включать бюджетное и хозрасчетное отделения.

12:02 27.12.2016 Новая поликлиника будет включать бюджетное и хозрасчетное отделения.

В 2017 году Наталия Фишман займется Лебяжьим, Кабаном и Голубыми озерами

На продолжение программы по обустройству общественных пространств выделят 2 млрд рублей.

11:45 27.12.2016 На продолжение программы по обустройству общественных пространств выделят 2 млрд рублей.

МВД Татарстана просит ввести акциз на спиртосодержащую косметику

Так называемые жидкости двойного назначения чаще все представляют собой разбавленный водой спирт и содержат ацетон, диэтиловый эфир и другие токсины.

11:30 27.12.2016 Так называемые жидкости двойного назначения чаще все представляют собой разбавленный водой спирт и содержат ацетон, диэтиловый эфир и другие токсины.

Ансамбль Айдара Файзрахманова вернулся из ОАЭ

На фестивале «Наследие шейха Зайеда» татарский фольклорный ансамбль выступил 55 раз.

11:00 27.12.2016 На фестивале «Наследие шейха Зайеда» татарский фольклорный ансамбль выступил 55 раз.

Ирек Файзуллин: «17 управляющих организаций держали средства в Татфондбанке»

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ прокомментировал влияние ситуации с банками республики на строительный сектор.

10:38 27.12.2016 Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ прокомментировал влияние ситуации с банками республики на строительный сектор.

Президент РТ выразил соболезнования родственникам погибших при крушении Ту-154 артистов из Казани

Рустам Минниханов пожелал Гильмановым и Голиковым «сил и стойкости».

10:30 27.12.2016 Рустам Минниханов пожелал Гильмановым и Голиковым «сил и стойкости».

Полиция Татарстана изъяла почти 9 тонн косметических лосьонов

На всю изъятую продукцию отсутствовала какая-либо документация.

10:29 27.12.2016 На всю изъятую продукцию отсутствовала какая-либо документация.

В Елабужском районе два человека пострадали из-за хлопка бытового газа

Мужчина закурил в доме, где случилась утечка газа, в результате чего произошел хлопок.

10:19 27.12.2016 Мужчина закурил в доме, где случилась утечка газа, в результате чего произошел хлопок.

Гостинодворскую церковь в Казани вернут епархии

До передачи здания храма из него должно переехать Главное архивное управления при Кабинете Министров РТ.

09:34 27.12.2016 До передачи здания храма из него должно переехать Главное архивное управления при Кабинете Министров РТ.

Три человека погибли на пожаре в Казани

Пожарные предотвратили взрыв газового баллона.

08:24 27.12.2016 Пожарные предотвратили взрыв газового баллона.

Канада обыграла Россию в матче молодежного ЧМ по хоккею

В команде россиян отметились Михаил Сергачев (10-я минута), Кирилл Капризов (46-я) и Егор Рыков (51-я).

08:08 27.12.2016 В команде россиян отметились Михаил Сергачев (10-я минута), Кирилл Капризов (46-я) и Егор Рыков (51-я).

Найден «черный ящик» разбившегося Ту-154 в Черном море

Бортовой самописец нашли в ходе ночных поисков.

07:57 27.12.2016 Бортовой самописец нашли в ходе ночных поисков.

Рустам Минниханов вошел в тройку национального рейтинга губернаторов по итогам года

Рейтинг возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, на второй строчке рейтинга расположился губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

07:54 27.12.2016 Рейтинг возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, на второй строчке рейтинга расположился губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Путин и Медведев встретят 2017 год дома

Новогодние каникулы первые лица государства планируют провести в России, с родными и друзьями.

07:35 27.12.2016 Новогодние каникулы первые лица государства планируют провести в России, с родными и друзьями.

Школьникам Нижнекамска предлагают пройти бесплатный практический профориентационный курс

Ребята посетят все колледжи города и попробуют себя в роли специалистов.

23:55 26.12.2016 Ребята посетят все колледжи города и попробуют себя в роли специалистов.

Фарид Мухаметшин заявил о необходимости усилить воспитательную функцию школы

По мнению главы Госсовета РТ, конфликты между родителями и детьми могут возникать из-за ослабления воспитательной функции школы.

23:09 26.12.2016 По мнению главы Госсовета РТ, конфликты между родителями и детьми могут возникать из-за ослабления воспитательной функции школы.

Нижнекамские школьники освоили поварское искусство

29 девятиклассников получили свидетельства об окончании обучения «Введение в профессию. Повар, кондитер».

22:54 26.12.2016 29 девятиклассников получили свидетельства об окончании обучения «Введение в профессию. Повар, кондитер».

Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил бюджет на январь и первый квартал 2017 года

Провел заседание Президент РТ, председатель совета директоров ПАО «Татнефть» Рустам Минниханов.

22:29 26.12.2016 Провел заседание Президент РТ, председатель совета директоров ПАО «Татнефть» Рустам Минниханов.