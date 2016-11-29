Во время тренировочного мероприятия по горнолыжного спорту и сноуборду на горнолыжной базе "Медная гора" явился дед мороз с подарками, чтобы поздравить детей с приближающимся Новым годом! На празднике принял участие глава района Сергей Димитриев, пожелал спортсменам здоровья, успехов в учебе, а также покорения всех спортивных высот! Мероприятие завершилось чаепитием, пишет «Наш Кукмор».
Глава района Сергей Димитриев с Дедом Морозом поздравили ребят с приближающимся праздником
27.12.2016 16:00 | новости Печать
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В Республике
Медучреждения Татарстана получили новые автомобили скорой помощи
Также лечебные учреждения республики получили легковые автомобили.
14:10 27.12.2016
Также лечебные учреждения республики получили легковые автомобили.
14:10 27.12.2016
Глава Госсовета РТ о договоре с Россией: «Он и федеральному центру нужен»
В 2017 году истекает срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и РТ.
14:00 27.12.2016
В 2017 году истекает срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и РТ.
14:00 27.12.2016
Мухаметшин: «Какими бы законами ни обеднять регионы-доноры, Федерация богаче не станет»
Председатель Госсовета РТ заявил о важности бюджетного федерализма.
13:38 27.12.2016
Председатель Госсовета РТ заявил о важности бюджетного федерализма.
13:38 27.12.2016
В Альметьевском районе столкнулись грузовик, автобус и две иномарки
В аварии пострадала пассажирка автобуса.
13:17 27.12.2016
В аварии пострадала пассажирка автобуса.
13:17 27.12.2016
Татарстанским пожарным вручили 16 новых единиц спецтехники
Пожарно-спасательные автомобили были закуплены по поручению Президента РТ.
13:08 27.12.2016
Пожарно-спасательные автомобили были закуплены по поручению Президента РТ.
13:08 27.12.2016
Мухаметшин: «Региональный и федеральный законодатель во многом плетется в хвосте»
Председатель Госсовета РТ прокомментировал ситуацию с массовым отравлением «Боярышником» жителей Иркутска.
13:00 27.12.2016
Председатель Госсовета РТ прокомментировал ситуацию с массовым отравлением «Боярышником» жителей Иркутска.
13:00 27.12.2016
Сбербанк в первый день выплат выдал клиентам Татфондбанка более 10 млрд рублей
За один день банк выдал почти треть всех выплат.
12:35 27.12.2016
За один день банк выдал почти треть всех выплат.
12:35 27.12.2016
Видео: В Якутии вахтовики издевательски задавили медведя насмерть
Водители двух «Уралов» проехались по животному несколько раз.
12:34 27.12.2016
Водители двух «Уралов» проехались по животному несколько раз.
12:34 27.12.2016
ИА «Татар-информ» – победитель конкурса Министерства строительства РТ
Награду редакции информационного агентства вручил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.
12:30 27.12.2016
Награду редакции информационного агентства вручил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.
12:30 27.12.2016
Роспотребнадзор РТ начал внеплановые проверки из-за отравлений «Боярышником» в Иркутске
В настоящее время пробы отобраны у сорока производителей и продавцов спиртосодержащей продукции.
12:17 27.12.2016
В настоящее время пробы отобраны у сорока производителей и продавцов спиртосодержащей продукции.
12:17 27.12.2016
По программе капремонта в Татарстане отремонтированы 848 домов на 4,64 млрд рублей
Также за год отремонтированы 148 образовательных учреждения, 43 дома культуры и многие другие объекты.
12:15 27.12.2016
Также за год отремонтированы 148 образовательных учреждения, 43 дома культуры и многие другие объекты.
12:15 27.12.2016
В Казани открылась новая поликлиника Республиканского кожвендиспансера
Новая поликлиника будет включать бюджетное и хозрасчетное отделения.
12:02 27.12.2016
Новая поликлиника будет включать бюджетное и хозрасчетное отделения.
12:02 27.12.2016
В 2017 году Наталия Фишман займется Лебяжьим, Кабаном и Голубыми озерами
На продолжение программы по обустройству общественных пространств выделят 2 млрд рублей.
11:45 27.12.2016
На продолжение программы по обустройству общественных пространств выделят 2 млрд рублей.
11:45 27.12.2016
МВД Татарстана просит ввести акциз на спиртосодержащую косметику
Так называемые жидкости двойного назначения чаще все представляют собой разбавленный водой спирт и содержат ацетон, диэтиловый эфир и другие токсины.
11:30 27.12.2016
Так называемые жидкости двойного назначения чаще все представляют собой разбавленный водой спирт и содержат ацетон, диэтиловый эфир и другие токсины.
11:30 27.12.2016
Ансамбль Айдара Файзрахманова вернулся из ОАЭ
На фестивале «Наследие шейха Зайеда» татарский фольклорный ансамбль выступил 55 раз.
11:00 27.12.2016
На фестивале «Наследие шейха Зайеда» татарский фольклорный ансамбль выступил 55 раз.
11:00 27.12.2016
Ирек Файзуллин: «17 управляющих организаций держали средства в Татфондбанке»
Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ прокомментировал влияние ситуации с банками республики на строительный сектор.
10:38 27.12.2016
Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ прокомментировал влияние ситуации с банками республики на строительный сектор.
10:38 27.12.2016
Президент РТ выразил соболезнования родственникам погибших при крушении Ту-154 артистов из Казани
Рустам Минниханов пожелал Гильмановым и Голиковым «сил и стойкости».
10:30 27.12.2016
Рустам Минниханов пожелал Гильмановым и Голиковым «сил и стойкости».
10:30 27.12.2016
Полиция Татарстана изъяла почти 9 тонн косметических лосьонов
На всю изъятую продукцию отсутствовала какая-либо документация.
10:29 27.12.2016
На всю изъятую продукцию отсутствовала какая-либо документация.
10:29 27.12.2016
В Елабужском районе два человека пострадали из-за хлопка бытового газа
Мужчина закурил в доме, где случилась утечка газа, в результате чего произошел хлопок.
10:19 27.12.2016
Мужчина закурил в доме, где случилась утечка газа, в результате чего произошел хлопок.
10:19 27.12.2016
Гостинодворскую церковь в Казани вернут епархии
До передачи здания храма из него должно переехать Главное архивное управления при Кабинете Министров РТ.
09:34 27.12.2016
До передачи здания храма из него должно переехать Главное архивное управления при Кабинете Министров РТ.
09:34 27.12.2016
Три человека погибли на пожаре в Казани
Пожарные предотвратили взрыв газового баллона.
08:24 27.12.2016
Пожарные предотвратили взрыв газового баллона.
08:24 27.12.2016
Канада обыграла Россию в матче молодежного ЧМ по хоккею
В команде россиян отметились Михаил Сергачев (10-я минута), Кирилл Капризов (46-я) и Егор Рыков (51-я).
08:08 27.12.2016
В команде россиян отметились Михаил Сергачев (10-я минута), Кирилл Капризов (46-я) и Егор Рыков (51-я).
08:08 27.12.2016
Найден «черный ящик» разбившегося Ту-154 в Черном море
Бортовой самописец нашли в ходе ночных поисков.
07:57 27.12.2016
Бортовой самописец нашли в ходе ночных поисков.
07:57 27.12.2016
Рустам Минниханов вошел в тройку национального рейтинга губернаторов по итогам года
Рейтинг возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, на второй строчке рейтинга расположился губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
07:54 27.12.2016
Рейтинг возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, на второй строчке рейтинга расположился губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
07:54 27.12.2016
Путин и Медведев встретят 2017 год дома
Новогодние каникулы первые лица государства планируют провести в России, с родными и друзьями.
07:35 27.12.2016
Новогодние каникулы первые лица государства планируют провести в России, с родными и друзьями.
07:35 27.12.2016
Школьникам Нижнекамска предлагают пройти бесплатный практический профориентационный курс
Ребята посетят все колледжи города и попробуют себя в роли специалистов.
23:55 26.12.2016
Ребята посетят все колледжи города и попробуют себя в роли специалистов.
23:55 26.12.2016
Фарид Мухаметшин заявил о необходимости усилить воспитательную функцию школы
По мнению главы Госсовета РТ, конфликты между родителями и детьми могут возникать из-за ослабления воспитательной функции школы.
23:09 26.12.2016
По мнению главы Госсовета РТ, конфликты между родителями и детьми могут возникать из-за ослабления воспитательной функции школы.
23:09 26.12.2016
Нижнекамские школьники освоили поварское искусство
29 девятиклассников получили свидетельства об окончании обучения «Введение в профессию. Повар, кондитер».
22:54 26.12.2016
29 девятиклассников получили свидетельства об окончании обучения «Введение в профессию. Повар, кондитер».
22:54 26.12.2016
Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил бюджет на январь и первый квартал 2017 года
Провел заседание Президент РТ, председатель совета директоров ПАО «Татнефть» Рустам Минниханов.
22:29 26.12.2016
Провел заседание Президент РТ, председатель совета директоров ПАО «Татнефть» Рустам Минниханов.
22:29 26.12.2016
Рустаму Минниханову вручили благодарственное письмо от фонда «Возрождение»
Минтимер Шаймиев вручил благодарственные письма за личный вклад в возрождение Свияжска и Болгар.
22:08 26.12.2016
Минтимер Шаймиев вручил благодарственные письма за личный вклад в возрождение Свияжска и Болгар.
22:08 26.12.2016