В ДТП на автодороге Кукмор-Шемордан пострадал школьник

23 декабря около 21.30 часов на 5 километре автодороги Кукмор-Шемордан произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщил инспектор по пропаганде районного ОГИБДД Раниль Гиниятуллин. 35-летний водитель автомобиля «Рено Дастер», двигаясь со стороны поселка Шемордан в сторону Кукмор, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо, и совершил столкновение с автомобилем Тойота Королла. В результате ДТП водитель «Тойоты Короллы» и его пассажир – 13-летний подросток – получили травмы различной степени тяжести.
Уважаемы участники дорожного движения, будьте внимательны и осторожны на дорогах!