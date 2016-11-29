Сбербанк в первый день выплат выдал клиентам Татфондбанка более 10 млрд рублей

27.12.2016 13:30 | новости

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Сбербанк в Татарстане 26 декабря, в первый день страховых выплат вкладчикам Татфондбанка, выдал более 10 млрд рублей.

В пресс-службе банка отмечают, что общая сумма выплат, которые должны пройти через Сбербанк, составляет свыше 35 млрд рублей. Таким образом, в первый же день была выдана почти треть всех выплат.

Чтобы обеспечить массовые выплаты клиентам Татфондбанка, Сбербанк перевел часть отделений на 12-часовой рабочий день и усилил штат сотрудников. «Для удобства клиентов Сбербанк организовал перевозки вкладчиков из отделений с наибольшим клиентопотоком в менее загруженные отделения. Ожидающим в очереди вкладчикам предлагаются вода и горячие напитки (чай, кофе)», – отмечают в пресс-службе банка.

Напомним, 23 декабря АСВ распределило клиентов Татфондбанка по банкам-агентам для получения страховых выплат. Проживающие в Казани вкладчики ТФБ, чьи фамилии начинаются с букв А-Й и A-Z (для нерезидентов), получают деньги в Сбербанке. В остальных населенных пунктах республики вкладчики обслуживаются вне зависимости от алфавитного принципа.