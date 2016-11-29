Повар кафе «7 километр» Рафкат Галимов предлагает к новогоднему столу рецепт творожного бланманже

27.12.2016 14:00 | Копилка советов

Этот изумительный десерт готовится без выпечки.

Для приготовления бланманже творожного понадобится один пакетик желатина (15 граммов), один пакетик ванилина (10 граммов), 250 граммов творога, 0,5 стакана сметаны, 0,5 стакана сахарной пудры, два колечка ананаса или другие фрукты. В молоке развести желатин и оставить для набухания на 20 минут. Творог смешать с сахарной пудрой, сметаной и ванильным сахаром в пышную однородную массу. Колечки ананаса нарезать кусочками.

Желатин нагреть до горячего состояния, но не кипятить. Осторожно влить желатин в творожную массу, тщательно перемешать. Добавить кусочки ананасов и снова перемешать. Выложить массу в форму или в порционные формы и поставить в холодильник для застывания на 4-5 часов. Чтобы десерт из формы вышел без повреждений, форму нужно окунуть в горячую воду на несколько секунд, бланманже легко отделится от стенок формы. Бланманже творожное готово! Приятного аппетита, радуйте своих близких!