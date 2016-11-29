Парни из Кукмора сняли пародию на клип «Tatarka – Алтын» (видео)

27.12.2016 13:00 | новости Печать

Парни из Кукмора сняли пародию на клип «Tatarka – Алтын» (видео)

Уроженцы Кукмора, артисты Мензелинского драм театра им.С.Амутбаева выпустили клип TATARY – BATYR, премьера которого состоялась накануне в соцсетях.

Данный видеотруд является своего рода ответом-пародией на клип блогерши Иры Смелой «Татарка – Алтын», который просмотрели более 8 млн пользователей.
 
В отличии от уроженки Набережных Челнов, снимавшей свой видеоклип на смартфон Samsung Galaxy S7, парни обошлись всего лишь S3. Идея видео принадлежит Рустему Зиннурову, который после прослушивания хита Татарки настолько вдохновился, что решил дать ей своеобразный ответ от татарских парней и таким образом поддержать девушку. Остальные парни в кадре – его младшие братья Раушан и Инсаф, а также коллега по творческому цеху – Нафис. 
 
Автор и главный герой клипа поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» впечатлениями и эмоциями от работы над клипом: «Я выступал с защитой Татарки среди своих знакомых, которые считали "до чего докатились" и "что это вообще" и т.п., – рассказал парень о рождении идеи песни. – Как-то вечером, слушая «Алтын», иду домой, в голове проснулась идея, а почему бы "егетлэргэ" не ответить Ире. Пришел домой (живем мы 3 братьев и Нафис сосед наш – все из клипа), я своим ребятам предложил: "Пока свежо, надо действовать", а те меня поддержали. В эту ночь я до 3-х часов придумал текст, ночью же познакомил ребят – одобрили, вскоре начали снимать».
 
Артисты театра готовы попросить у Татарки прощения, если ей не понравится клип: «Хотим попросить у нее прощения, что использовали кавер-версию ее музыки, не со зла, честно, только в мирных целях», – признался Рустем Зиннуров.
 
Мнения в соцсетях разделились на 2 лагеря: одни сочли, что «егетлэр – молодцы», другие, что парни поют с сильным акцентом и «пиарятся» за счет популярности Иры, которая сейчас на самом пике. 
 
«Многие в комментариях пишут: "Ого, батл устроили", "Перепели Татарку", или "Татарка лучше, вы – отстой". Никаких негативных мыслей при выпуске у нас не было: это не батл, это не желание показать себя лучше Татарки, нет. Это такой взаимный ответ от парней татарских, даже скажу, что клипом своим еще больше хотели поддержать Иру, хоть поддержка ей и не нужна. Эмоции были только позитивные: я лично за мир и добро», – подытожил Рустем. 
Эльза КУЗНЕЦОВА
Татар-информ 
 

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