Новые поправки в ПДД и другие законы, касающиеся автомобилистов

27.12.2016 11:00 | ГИБДД сообщает Печать

Новые поправки в ПДД и другие законы, касающиеся автомобилистов

С 1 января 2017 года все легковые автомобили, выходящие на рынок Таможенного союза, должны оснащаться устройством экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, однако модели, у которых есть действующая сертификация, по-прежнему можно будет продавать без такой системы.

Было неясно, станет ли обязательной ЭРА-ГЛОНАСС для автомобилей, в частном порядке ввозимых из-за границы. Однако Федеральная таможенная служба выпустила официальное разъяснение — требование по установке системы касается всех. То есть частный ввоз иномарок в 2017 году будет фактически перекрыт (исключение сделано лишь для олдтаймеров старше тридцати лет), но не исключено, что в дальнейшем эти требования смягчат. 
 

Электронный полис ОСАГО 
Также с первого января нового года электронный полис ОСАГО можно будет купить в любой страховой компании в то время как сейчас такую возможность предоставляют лишь некоторые страховщики. При покупке электронного полиса можно выбрать как обычный печатный бланк (его пришлют по почте или предложат забрать в офисе), так и электронный вариант: в этом случае на электронную почту вышлют номер полиса ОСАГО. 
 

Организованная перевозка детей 
Уже с первого января 2017 года вступают в силу новые правила перевозки детей. Теперь перевозить юных пассажиров можно лишь на автобусах не старше десяти лет, при этом автобус должен быть оборудован тахографом и системой спутниковой навигации. Данное требование было утверждено ещё два года назад, но его вступление в силу было отсрочено. 
 

Получение и замена водительских прав 
С февраля следующего года водительские права можно будет получить в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ), что должно снизить нагрузку на регистрационные отделения ГИБДД. Также в МФЦ можно будет обменять права по истечении срока действия, получить дубликат или внести в документ изменения. 
 

Штраф за «опасное вождение» 
В Кодексе об административных правонарушениях должна появиться статья о штрафе в размере 5000 рублей за «опасное вождение». Этот термин, введённый в ПДД летом 2016 года, включает в себя такие опасные маневры, как непредоставление преимущества, перестроение при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, препятствование обгону, а также неоправданное резкое торможение. Отслеживать нарушения будут камеры в машинах ГИБДД и стационарные комплексы видеофиксации. 
 

Коммерческие перевозки 
Летом 2017 года начнет действовать запрет на управление автомобилем водителем с иностранными правами при осуществлении коммерческих перевозок. 
 

Электронный ПТС 
В июле автовладельцам перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств: вместо них водители будут получать лишь номер электронного ПТС, а вся информация об автомобиле будет храниться на специальных серверах. Владельцы тракторов и других самоходных транспортных средств будут получать стандартные ПТС до 1 июля 2018 года.

 

chistopol-rt.ru


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