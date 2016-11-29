Сбербанк начал выплачивать компенсации кукморским вкладчикам Татфондбанка

27.12.2016 10:00 | новости

По данным отделения «Сбербанка России» в Кукморе, с 26 декабря Сбербанк начал выплачивать компенсации вкладчикам Татфондбанка. В первый день было обслужено 170 человек. Индивидуальные предприниматели смогут получить страховые взносы до 15 марта, а физические лица – до 1 апреля. Для возврата денег клиентам необходимо иметь при себе паспорт. Эти деньги можно вложить на вклад в Сбербанке, получить на руки или перевести на банковскую карту. На сегодняшний день 9 «окошек» Сбербанка из 7 работают в этом направлении. Рабочий день продлен с 7.30 до 18 часов. Страховые взносы кукморяне смогут получить и в Сбербанке Казани.