Глава Манзарасского сельского поселения Рашида Хабибуллина награждена Дипломом

В Республике

Ирек Файзуллин: «17 управляющих организаций держали средства в Татфондбанке»

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ прокомментировал влияние ситуации с банками республики на строительный сектор.

10:38 27.12.2016 Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ прокомментировал влияние ситуации с банками республики на строительный сектор.

Президент РТ выразил соболезнования родственникам погибших при крушении Ту-154 артистов из Казани

Рустам Минниханов пожелал Гильмановым и Голиковым «сил и стойкости».

10:30 27.12.2016 Рустам Минниханов пожелал Гильмановым и Голиковым «сил и стойкости».

Полиция Татарстана изъяла почти 9 тонн косметических лосьонов

На всю изъятую продукцию отсутствовала какая-либо документация.

10:29 27.12.2016 На всю изъятую продукцию отсутствовала какая-либо документация.

В Елабужском районе два человека пострадали из-за взрыва бытового газа

Мужчина закурил в доме, где случилась утечка газа, в результате чего произошёл хлопок.

10:19 27.12.2016 Мужчина закурил в доме, где случилась утечка газа, в результате чего произошёл хлопок.

Гостинодворскую церковь в Казани вернут епархии

До передачи здания храма из него должно переехать Главное архивное управления при Кабинете Министров РТ.

09:34 27.12.2016 До передачи здания храма из него должно переехать Главное архивное управления при Кабинете Министров РТ.

Три человека погибли на пожаре в Казани

Пожарные предотвратили взрыв газового баллона.

08:24 27.12.2016 Пожарные предотвратили взрыв газового баллона.

Канада обыграла Россию в матче молодежного ЧМ по хоккею

В команде россиян отметились Михаил Сергачев (10-я минута), Кирилл Капризов (46-я) и Егор Рыков (51-я).

08:08 27.12.2016 В команде россиян отметились Михаил Сергачев (10-я минута), Кирилл Капризов (46-я) и Егор Рыков (51-я).

Найден «черный ящик» разбившегося Ту-154 в Черном море

Бортовой самописец нашли в ходе ночных поисков.

07:57 27.12.2016 Бортовой самописец нашли в ходе ночных поисков.

Рустам Минниханов вошел в тройку национального рейтинга губернаторов по итогам года

Рейтинг возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, на второй строчке рейтинга расположился губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

07:54 27.12.2016 Рейтинг возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, на второй строчке рейтинга расположился губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Путин и Медведев встретят 2017 год дома

Новогодние каникулы первые лица государства планируют провести в России, с родными и друзьями.

07:35 27.12.2016 Новогодние каникулы первые лица государства планируют провести в России, с родными и друзьями.

Школьникам Нижнекамска предлагают пройти бесплатный практический профориентационный курс

Ребята посетят все колледжи города и попробуют себя в роли специалистов.

23:55 26.12.2016 Ребята посетят все колледжи города и попробуют себя в роли специалистов.

Фарид Мухаметшин заявил о необходимости усилить воспитательную функцию школы

По мнению главы Госсовета РТ, конфликты между родителями и детьми могут возникать из-за ослабления воспитательной функции школы.

23:09 26.12.2016 По мнению главы Госсовета РТ, конфликты между родителями и детьми могут возникать из-за ослабления воспитательной функции школы.

Нижнекамские школьники освоили поварское искусство

29 девятиклассников получили свидетельства об окончании обучения «Введение в профессию. Повар, кондитер».

22:54 26.12.2016 29 девятиклассников получили свидетельства об окончании обучения «Введение в профессию. Повар, кондитер».

Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил бюджет на январь и первый квартал 2017 года

Провел заседание Президент РТ, председатель совета директоров ПАО «Татнефть» Рустам Минниханов.

22:29 26.12.2016 Провел заседание Президент РТ, председатель совета директоров ПАО «Татнефть» Рустам Минниханов.

Рустаму Минниханову вручили благодарственное письмо от фонда «Возрождение»

Минтимер Шаймиев вручил благодарственные письма за личный вклад в возрождение Свияжска и Болгар.

22:08 26.12.2016 Минтимер Шаймиев вручил благодарственные письма за личный вклад в возрождение Свияжска и Болгар.

В Агрызе осужден браконьер

41-летний мужчина предстал перед судом в Агрызском районе Татарстана.

19:52 26.12.2016 41-летний мужчина предстал перед судом в Агрызском районе Татарстана.

В 2017 году в Казани начнут строить железнодорожный маршрут Салават Купере – Казань-2

Прогнозируемый пассажиропоток по новому маршруту может составить 6 тысяч пассажиров в сутки.

18:39 26.12.2016 Прогнозируемый пассажиропоток по новому маршруту может составить 6 тысяч пассажиров в сутки.

Фотография выращенных учеными КФУ стволовых клеток заняла 2-е место во всероссийском конкурсе

Автор фото Елена Закирова представила клубок нервных клеток собаки «в образе» планеты Земля.

18:12 26.12.2016 Автор фото Елена Закирова представила клубок нервных клеток собаки «в образе» планеты Земля.

Штаб поддержки предпринимателей-клиентов Татфондбанка открылся в Набережных Челнах

Предприниматели смогли получить ответы на свои вопросы.

18:11 26.12.2016 Предприниматели смогли получить ответы на свои вопросы.

Сборная Ново-Савиновского района Казани – победитель командного чемпионата РТ по бадминтону

Финал командных первенства и чемпионата республики прошел в казанском Центра бадминтона.

18:02 26.12.2016 Финал командных первенства и чемпионата республики прошел в казанском Центра бадминтона.

Фото: В Челнах сгорела иномарка

Пожарные, приехав на место происшествия, сбили пламя за четыре минуты.

18:00 26.12.2016 Пожарные, приехав на место происшествия, сбили пламя за четыре минуты.

«Новогодние приключения Буратино» пройдут в Казани и Челнах

Успешную сказку прошлого года решили восстановить по просьбам зрителей.

17:27 26.12.2016 Успешную сказку прошлого года решили восстановить по просьбам зрителей.

27 руководителей предприятий РТ признаны лучшими

В Казани вручили премию «Руководитель года».

17:04 26.12.2016 В Казани вручили премию «Руководитель года».

«Ак Барс» банк: «Все вкладчики ТФБ успеют получить свои деньги»

Для ускорения процесса выдачи вкладов руководство банка пойдет на изменения рабочего графика в праздничные дни.

17:02 26.12.2016 Для ускорения процесса выдачи вкладов руководство банка пойдет на изменения рабочего графика в праздничные дни.

В убийстве предпринимателя в Челнах подозревают душевнобольного

Подозреваемый сознался в преступлении, решается вопрос о проведении в отношении него психиатрической экспертизы.

16:55 26.12.2016 Подозреваемый сознался в преступлении, решается вопрос о проведении в отношении него психиатрической экспертизы.

Татарстану предлагают решить проблему качества дорог с помощью серы

Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

16:37 26.12.2016 Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

Рустам Минниханов: «За электронной картой жителя – будущее Татарстана и России»

16 сервисов, предлагаемых пилотным проектом, – только начало.

16:36 26.12.2016 16 сервисов, предлагаемых пилотным проектом, – только начало.

В Арске прокуратура добилась выплаты 3,5 млн рублей долга по зарплате

428 работникам сельхозпредприятия «Марджани» в Татарстане выплачены полностью долги по зарплате.

16:26 26.12.2016 428 работникам сельхозпредприятия «Марджани» в Татарстане выплачены полностью долги по зарплате.

Пени за неуплату налога на имущество татарстанцам начислят с 1 мая 2017 года

Законопроект позволит получить отсрочку на уплату пени.

16:26 26.12.2016 Законопроект позволит получить отсрочку на уплату пени.