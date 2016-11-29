Штаб поддержки предпринимателей-клиентов Татфондбанка открылся в Набережных Челнах

27.12.2016 08:30 | новости Печать

Штаб поддержки предпринимателей-клиентов Татфондбанка открылся в Набережных Челнах

Начал свою работу Штаб по поддержке предпринимателей-клиентов, созданный при торгово-промышленной палате РТ в городе Набережные Челны и районе «Закамье». В первом заседании приняли участие представители исполнительного комитета Автограда, банков, Пенсионного фонда, налоговой инспекции, юристы, адвокаты, а также бизнес-сообщество, пишет Татар-информ.

В целом у предпринимателей схожие проблемы. Для их решения созданы комиссии при профильных ведомствах.

По словам заместителя руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Наталии Кропотовой, предприниматели смогли получить ответы на волнующие их вопросы, в то же время проблем бизнесменов применяется индивидуальный подход. "На уровне Пенсионного фонда, налоговой с сегодняшнего дня созданы комиссии для решения форс-мажорных обстоятельств. По каждому предприятию вопросы будут рассматриваться индивидуально. При положительном решении предпринимателям не будут начисляться пени«,- рассказала она.

Предпринимателям предложена возможность получить кредиты под низкий процент (беззалоговый кредит до 300 тысяч рублей, под 10 процентов годовых). Такое решение поможет небольшим предприятиям решить вопросы по своим зарплатным обязательствам. 

Бизнесмены не теряют надежды на то, что работа Татфондбанка будет возобновлена. «Мы очень надеемся на санацию банка. Потому что через „Татфондбанк“ реализовывалось очень много проектов предпринимателей. Они в него верили, в первую очередь, потому что он татарстанский. Мы все надеемся на положительное решение в этой части», — сказала Наталия Кропотова.

Организаторы Штаба чувствуют, что предпринимателям в сложившихся условиях нужна поддержка, в то же время представители ТПП РТ немного удивлены небольшим количеством бизнесменов, пришедших за консультацией в Штаб. «Я ожидала большего притока предпринимателей. А ведь сегодня они могли обратиться со своими проблемными вопросами и получить на них ответы. Например, на заседании предприниматели узнали, что у налоговой инспекции, пенсионного фонда уже функционируют свои комиссии. В них можно обратиться с теми платежами, которые прошли с расчетных счетов клиентов, но не вышли из банка. Если зачтут эти суммы, это уже будет хорошим плюсом для предпринимательского сообщества», — отмечает Председатель комитета по финансам Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона «Закамье» Венера Иванова.

По всем вопросам поддержки предпринимателей-клиентов Татфондбанка можно обратиться по адресу 423823, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Шамиля Усманова, д. 122 (49/20), ТПП г. Набережные Челны и региона «Закамье». Контактное лицо — начальник юридического отдела Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона «Закамье» Юриков Эдуард Николаевич. Связаться с представителями штаба можно по номерам телефона: (8552) 57-38-12, факс (8552) 57-42-93, 8917 235 45 55


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « На территории Сардекбашского детского сада появились снежные сказочные фигуры (фото)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Три человека погибли на пожаре в Казани
Пожарные предотвратили взрыв газового баллона.
08:24 27.12.2016
Канада обыграла Россию в молодежном матче ЧМ по хоккею
В команде россиян отметились Михаил Сергачев (10-я минута), Кирилл Капризов (46-я) и Егор Рыков (51-я).
08:08 27.12.2016
Найден «черный ящик» разбившегося Ту-154 в Черном море
Бортовой самописец нашли в ходе ночных поисков.
07:57 27.12.2016
Рустам Минниханов вошел в тройку национального рейтинга губернаторов по итогам года
Рейтинг возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, на второй строчке рейтинга расположился губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
07:54 27.12.2016
Путин и Медведев встретят 2017 год дома
Новогодние каникулы первые лица государства планируют провести в России, с родными и друзьями.
07:35 27.12.2016
Школьникам Нижнекамска предлагают пройти бесплатный практический профориентационный курс
Ребята посетят все колледжи города и попробуют себя в роли специалистов.
23:55 26.12.2016
Фарид Мухаметшин заявил о необходимости усилить воспитательную функцию школы
По мнению главы Госсовета РТ, конфликты между родителями и детьми могут возникать из-за ослабления воспитательной функции школы.
23:09 26.12.2016
Нижнекамские школьники освоили поварское искусство
29 девятиклассников получили свидетельства об окончании обучения «Введение в профессию. Повар, кондитер».
22:54 26.12.2016
Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил бюджет на январь и первый квартал 2017 года
Провел заседание Президент РТ, председатель совета директоров ПАО «Татнефть» Рустам Минниханов.
22:29 26.12.2016
Рустаму Минниханову вручили благодарственное письмо от фонда «Возрождение»
Минтимер Шаймиев вручил благодарственные письма за личный вклад в возрождение Свияжска и Болгар.
22:08 26.12.2016
В Агрызе осужден браконьер
41-летний мужчина предстал перед судом в Агрызском районе Татарстана.
19:52 26.12.2016
В 2017 году в Казани начнут строить железнодорожный маршрут Салават Купере – Казань-2
Прогнозируемый пассажиропоток по новому маршруту может составить 6 тысяч пассажиров в сутки.
18:39 26.12.2016
Фотография выращенных учеными КФУ стволовых клеток заняла 2-е место во всероссийском конкурсе
Автор фото Елена Закирова представила клубок нервных клеток собаки «в образе» планеты Земля.
18:12 26.12.2016
Штаб поддержки предпринимателей-клиентов Татфондбанка открылся в Набережных Челнах
Предприниматели смогли получить ответы на свои вопросы.
18:11 26.12.2016
Сборная Ново-Савиновского района Казани – победитель командного чемпионата РТ по бадминтону
Финал командных первенства и чемпионата республики прошел в казанском Центра бадминтона.
18:02 26.12.2016
Фото: В Челнах сгорела иномарка
Пожарные, приехав на место происшествия, сбили пламя за четыре минуты.
18:00 26.12.2016
«Новогодние приключения Буратино» пройдут в Казани и Челнах
Успешную сказку прошлого года решили восстановить по просьбам зрителей.
17:27 26.12.2016
27 руководителей предприятий РТ признаны лучшими
В Казани вручили премию «Руководитель года».
17:04 26.12.2016
«Ак Барс» банк: «Все вкладчики ТФБ успеют получить свои деньги»
Для ускорения процесса выдачи вкладов руководство банка пойдет на изменения рабочего графика в праздничные дни.
17:02 26.12.2016
В убийстве предпринимателя в Челнах подозревают душевнобольного
Подозреваемый сознался в преступлении, решается вопрос о проведении в отношении него психиатрической экспертизы.
16:55 26.12.2016
Татарстану предлагают решить проблему качества дорог с помощью серы
Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».
16:37 26.12.2016
Рустам Минниханов: «За электронной картой жителя – будущее Татарстана и России»
16 сервисов, предлагаемых пилотным проектом, – только начало.
16:36 26.12.2016
В Арске прокуратура добилась выплаты 3,5 млн рублей долга по зарплате
428 работникам сельхозпредприятия «Марджани» в Татарстане выплачены полностью долги по зарплате.
16:26 26.12.2016
Пени за неуплату налога на имущество татарстанцам начислят с 1 мая 2017 года
Законопроект позволит получить отсрочку на уплату пени.
16:26 26.12.2016
Россельхозбанк выплатил к 12.00 вкладчикам Татфондбанка 155 млн рублей
Пятьдесят процентов вкладчиков открывает новые счета в банке-агенте.
16:11 26.12.2016
В Татарстане строящие ГТС организации получат налоговые льготы на имущество
Льготная ставка составит 0,1 процента в отношении всего имущества на пять лет, по окончании этого срока устанавливается ставка 0,5 процента.
16:01 26.12.2016
Рушан Сахбиев: «К вечеру в отделениях Сбербанка страховые выплаты получат более 20 тысяч человек»
Страховые выплаты вкладчикам ТФБ продлятся три месяца и организованы в 181 офисе Сбербанка. Время получения выплаты – несколько минут.
15:56 26.12.2016
Казанские велосипедисты закрыли сезон
Маршрут последней организованной «покатушки» пролегал по городским елкам, а сами спортсмены нарядились в маскарадные костюмы.
15:41 26.12.2016
«Литейную яму» откроют для посетителей во время новогодних каникул в Казанском Кремле
Посетители увидят подлинное помещение, где отливались пушки, и промежуточные продукты их производства на разных стадиях.
15:30 26.12.2016
Президент РТ поручил правоохранительным органам принять меры в отношении ответственных лиц ТФБ
Президент Татарстана подчеркнул, что будет держать данный вопрос на личном контроле.
15:05 26.12.2016
Показать еще