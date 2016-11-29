Штаб поддержки предпринимателей-клиентов Татфондбанка открылся в Набережных Челнах

27.12.2016 08:30 | новости

Начал свою работу Штаб по поддержке предпринимателей-клиентов, созданный при торгово-промышленной палате РТ в городе Набережные Челны и районе «Закамье». В первом заседании приняли участие представители исполнительного комитета Автограда, банков, Пенсионного фонда, налоговой инспекции, юристы, адвокаты, а также бизнес-сообщество, пишет Татар-информ.

В целом у предпринимателей схожие проблемы. Для их решения созданы комиссии при профильных ведомствах.

По словам заместителя руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Наталии Кропотовой, предприниматели смогли получить ответы на волнующие их вопросы, в то же время проблем бизнесменов применяется индивидуальный подход. "На уровне Пенсионного фонда, налоговой с сегодняшнего дня созданы комиссии для решения форс-мажорных обстоятельств. По каждому предприятию вопросы будут рассматриваться индивидуально. При положительном решении предпринимателям не будут начисляться пени«,- рассказала она.

Предпринимателям предложена возможность получить кредиты под низкий процент (беззалоговый кредит до 300 тысяч рублей, под 10 процентов годовых). Такое решение поможет небольшим предприятиям решить вопросы по своим зарплатным обязательствам.

Бизнесмены не теряют надежды на то, что работа Татфондбанка будет возобновлена. «Мы очень надеемся на санацию банка. Потому что через „Татфондбанк“ реализовывалось очень много проектов предпринимателей. Они в него верили, в первую очередь, потому что он татарстанский. Мы все надеемся на положительное решение в этой части», — сказала Наталия Кропотова.

Организаторы Штаба чувствуют, что предпринимателям в сложившихся условиях нужна поддержка, в то же время представители ТПП РТ немного удивлены небольшим количеством бизнесменов, пришедших за консультацией в Штаб. «Я ожидала большего притока предпринимателей. А ведь сегодня они могли обратиться со своими проблемными вопросами и получить на них ответы. Например, на заседании предприниматели узнали, что у налоговой инспекции, пенсионного фонда уже функционируют свои комиссии. В них можно обратиться с теми платежами, которые прошли с расчетных счетов клиентов, но не вышли из банка. Если зачтут эти суммы, это уже будет хорошим плюсом для предпринимательского сообщества», — отмечает Председатель комитета по финансам Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона «Закамье» Венера Иванова.

По всем вопросам поддержки предпринимателей-клиентов Татфондбанка можно обратиться по адресу 423823, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Шамиля Усманова, д. 122 (49/20), ТПП г. Набережные Челны и региона «Закамье». Контактное лицо — начальник юридического отдела Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона «Закамье» Юриков Эдуард Николаевич. Связаться с представителями штаба можно по номерам телефона: (8552) 57-38-12, факс (8552) 57-42-93, 8917 235 45 55