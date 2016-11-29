На территории Сардекбашского детского сада появились снежные сказочные фигуры (фото)

На территории Сардекбашского детского сада появились снежные фигуры. В детском городке каждое утро воспитанников встречают яркие и дружные сказочные герои, зверята, Дед Мороз со Снегурочкой.
Фотографии прислала Гульфия Газизова
27.12.2016 08:00 | новости Печать
На территории Сардекбашского детского сада появились снежные фигуры. В детском городке каждое утро воспитанников встречают яркие и дружные сказочные герои, зверята, Дед Мороз со Снегурочкой.
Фотографии прислала Гульфия Газизова
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