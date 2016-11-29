Гороскоп на 27 декабря 2016 года для всех знаков зодиака

26.12.2016 22:00 | Общество

Гороскоп для Овна на 27 декабря 2016 года

Не стоит что-либо планировать - день может оказаться полным неожиданностей. Будьте готовы к ним и в том случае, если вы пропадаете целыми днями на службе, и в том случае, если постоянно находитесь дома. Настроение людей, которые вас окружают, скорее всего, будет непредсказуемым, либо условия вашего взаимодействия с ними будут все время меняться. Мелкую рутинную работу постарайтесь не откладывать на поздний вечер. В конце дня вас начнут интересовать наиболее принципиальные и важные вопросы, например, связанные с браком или карьерой.

Гороскоп для Тельца на 27 декабря 2016 года

Старайтесь не обострять разногласий с уважаемыми людьми, с блюстителями закона, с выходцами из других городов и стран, с представителями вашего профессионального круга. Вплоть до наступления вечера у вас сохраняется возможность умело разрулить ситуацию, не доводя локальные проблемы до глобальных. В конце дня, напротив, даже небольшое неожиданное недоразумение способно перерасти в принципиальный конфликт. В этом случае, чтобы доказать свою правоту, вам придётся проявить максимум выдержки, активности и профессионализма.

Гороскоп для Близнецов на 27 декабря 2016 года

Не лучшее время для новых инициатив. Если вы рождены в середине июня, будьте особенно внимательны в общении с людьми, в поездках, в диалогах и спорах. Не доводите своё стремление к независимости до абсурда, не пытайтесь любыми путями одержать верх в идеологическом или научном конфликте - удача, которая минуту назад был на вашей стороне, способна в мгновение ока от вас отвернуться. Не исключены проблемы в супружестве. Перед сном стоит отказаться от поиска все новых и новых аргументов - лучше обдумайте свои дальнейшие действия.

Гороскоп для Рака на 27 декабря 2016 года

Если вы любите приключения, которые хорошо заканчиваются, события дня могут принести вам свежие впечатления, помочь встряхнуться и развеяться. Новых дел в эти сутки затевать не стоит, зато завершение уже начатого мероприятия станет неожиданным и вдохновляющим. Люди, к мнению которых вы привыкли прислушиваться, в это время способны повести себя непредсказуемо. Если вы рождены в июне, вечером отмените важные встречи и шумные развлечения. Вместо этого попробуйте обдумать домашнюю ситуацию, деловую (профессиональную) стратегию.

Гороскоп для Льва на 27 декабря 2016 года

В течение дня не исключены неожиданные перемены в финансовом положении. Возможно, они будут благоприятными, но из-за их внезапности вам будет трудно сразу к ним приспособиться. Есть вероятность спонтанных крупных расходов (например, на предстоящие развлечения). В этом случае следите, чтобы они не слишком превышали ваш реальный бюджет. Если вы мечтаете о мирном семейном ужине или спокойном одиноком вечере с книгой в руках, лучше заранее откажитесь от этого - скорее всего, вам придётся решать срочные задачи, не терпящие отлагательства.

Гороскоп для Девы на 27 декабря 2016 года

В этот день постарайтесь сделать все от вас зависящее, даже если обстановка не всегда подчиняется вашему личному контролю, а окружающие люди не во всем оправдывают ваши ожидания. Вплоть до позднего вечера ситуация будет изменчивой, но не такой уж критичной. Однако вам будет трудно удержаться от эмоциональных выпадов, раздражительности и нервозности, если вы кому-то завидуете, ревнуете, не признаете чужого авторитета. Не тратьте много денег - именно режим жесткой экономии позволит вам как следует развернуться в новогоднюю ночь.

Гороскоп для Весов на 27 декабря 2016 года

На протяжении всего дня расположение планет призывает вас к минимальному проявлению личной инициативы. Вместо этого проявите наблюдательность, готовность учиться на чужих ошибках, гибко подстраиваться к неожиданно меняющимся обстоятельствам и к перепадам чужих настроений. Мелкие хлопоты доставят вам удовольствие, если носят нестандартный характер, если вы заняты ими в компании с друзьями и получаете возможность в ходе решения задач расширить свой кругозор. Поздним вечером не исключены вынужденные ограничения, срочная напряжённая работа.

Гороскоп для Скорпиона на 27 декабря 2016 года

День может оказаться каким угодно, но только не скучным. Вы быстро найдете свой интерес в изменившихся обстоятельствах, скорректируете в соответствии с ними собственные текущие планы. Ваши друзья, коллеги, дети, возлюбленные в эти сутки будут отличаться оригинальностью, непредсказуемостью или непоследовательностью, но вам это, скорее, понравится. В конце дня в вас может проснуться жажда энергичной скрытной деятельности. Стоит укрепить партнёрство, позаботиться о законности бизнеса. Неподходящий момент для начала новых дел.

Гороскоп для Стрельца на 27 декабря 2016 года

Вы предполагаете, а бог располагает - такова в эти сутки общая расстановка сил. Все ваши гениальные планы могут в одночасье измениться, и в этом не стоит винить кого-то конкретно. Если вы заинтересованы в подтверждении своего профессионализма, вам придётся проявлять дополнительную гибкость, работать в неожиданных условиях, идти против авторитетных утверждений (возможно, своих же собственных). В конце дня вы будете способны на нестандартное решение, но чтобы его осуществить, придётся резко изменить планы на будущее.

Гороскоп для Козерога на 27 декабря 2016 года

В течение дня что-то будет постоянно мешать вам добиться абсолютного успеха, стать для окружающих непререкаемым авторитетом. Несмотря на это досадное обстоятельство, вы прекрасно справитесь с текущими делами и сохраните достоинство, чем бы ни занимались. Контакты с людьми издалека, с представителями правовой и законодательной сферы могут обернуться не так, как вы ожидали. Стоит воздержаться от выбора маршрута для путешествия, покупки авиабилетов, оформления визы. К ночи вы будете готовы на все для достижения своей цели.

Гороскоп для Водолея на 27 декабря 2016 года

В этот день вам почти не пригодятся профессиональные навыки, зато станет нужным наличие дружеских связей в неожиданных кругах, а также талант приспосабливаться к меняющимся непредсказуемым обстоятельствам. Если вы умеете искусно пользоваться удачным моментом, вовремя распознавать уникальный счастливый случай, учитывать актуальные требования текущего момента, с вами все будет в порядке. Вечером поблагодарите судьбу за то, что вам повезло, и откажитесь от подобного образа действий - в ближайшие дни он вам больше не потребуется.

Гороскоп для Рыбы на 27 декабря 2016 года

От людей, которые вас окружают, в этот день можно ждать самых неожиданных поступков. Для вас наиболее неприятными из них станут те, что свидетельствуют о неуважении к вашему авторитету, знаниям, достигнутому положению (независимо от того, совершен ли поступок намеренно или нечаянно). Если вы рождены в середине марта, то можете воспринять подобные выходки весьма болезненно и реагировать на них достаточно остро. К вечеру стоит забыть о своих огорчениях. Запаситесь выдержкой, твердостью, стойкостью, четче обрисуйте себе свою стратегию.