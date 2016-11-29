Гороскоп на 27 декабря 2016 года для всех знаков зодиака

26.12.2016 22:00 | Общество Печать

Гороскоп на 27 декабря 2016 года для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овна на 27 декабря 2016 года

гороскоп на сегодня, овен

Не стоит что-либо планировать - день может оказаться полным неожиданностей. Будьте готовы к ним и в том случае, если вы пропадаете целыми днями на службе, и в том случае, если постоянно находитесь дома. Настроение людей, которые вас окружают, скорее всего, будет непредсказуемым, либо условия вашего взаимодействия с ними будут все время меняться. Мелкую рутинную работу постарайтесь не откладывать на поздний вечер. В конце дня вас начнут интересовать наиболее принципиальные и важные вопросы, например, связанные с браком или карьерой.

Гороскоп для Тельца на 27 декабря 2016 года

гороскоп на сегодня, телец

Старайтесь не обострять разногласий с уважаемыми людьми, с блюстителями закона, с выходцами из других городов и стран, с представителями вашего профессионального круга. Вплоть до наступления вечера у вас сохраняется возможность умело разрулить ситуацию, не доводя локальные проблемы до глобальных. В конце дня, напротив, даже небольшое неожиданное недоразумение способно перерасти в принципиальный конфликт. В этом случае, чтобы доказать свою правоту, вам придётся проявить максимум выдержки, активности и профессионализма.

Гороскоп для Близнецов на 27 декабря 2016 года

гороскоп на сегодня, близнецы

Не лучшее время для новых инициатив. Если вы рождены в середине июня, будьте особенно внимательны в общении с людьми, в поездках, в диалогах и спорах. Не доводите своё стремление к независимости до абсурда, не пытайтесь любыми путями одержать верх в идеологическом или научном конфликте - удача, которая минуту назад был на вашей стороне, способна в мгновение ока от вас отвернуться. Не исключены проблемы в супружестве. Перед сном стоит отказаться от поиска все новых и новых аргументов - лучше обдумайте свои дальнейшие действия.

Гороскоп для Рака на 27 декабря 2016 года

гороскоп на сегодня, рак

Если вы любите приключения, которые хорошо заканчиваются, события дня могут принести вам свежие впечатления, помочь встряхнуться и развеяться. Новых дел в эти сутки затевать не стоит, зато завершение уже начатого мероприятия станет неожиданным и вдохновляющим. Люди, к мнению которых вы привыкли прислушиваться, в это время способны повести себя непредсказуемо. Если вы рождены в июне, вечером отмените важные встречи и шумные развлечения. Вместо этого попробуйте обдумать домашнюю ситуацию, деловую (профессиональную) стратегию.

Гороскоп для Льва на 27 декабря 2016 года

гороскоп на сегодня, лев

В течение дня не исключены неожиданные перемены в финансовом положении. Возможно, они будут благоприятными, но из-за их внезапности вам будет трудно сразу к ним приспособиться. Есть вероятность спонтанных крупных расходов (например, на предстоящие развлечения). В этом случае следите, чтобы они не слишком превышали ваш реальный бюджет. Если вы мечтаете о мирном семейном ужине или спокойном одиноком вечере с книгой в руках, лучше заранее откажитесь от этого - скорее всего, вам придётся решать срочные задачи, не терпящие отлагательства.

Гороскоп для Девы на 27 декабря 2016 года

гороскоп на сегодня, дева

В этот день постарайтесь сделать все от вас зависящее, даже если обстановка не всегда подчиняется вашему личному контролю, а окружающие люди не во всем оправдывают ваши ожидания. Вплоть до позднего вечера ситуация будет изменчивой, но не такой уж критичной. Однако вам будет трудно удержаться от эмоциональных выпадов, раздражительности и нервозности, если вы кому-то завидуете, ревнуете, не признаете чужого авторитета. Не тратьте много денег - именно режим жесткой экономии позволит вам как следует развернуться в новогоднюю ночь.

Гороскоп для Весов на 27 декабря 2016 года

гороскоп на сегодня, весы

На протяжении всего дня расположение планет призывает вас к минимальному проявлению личной инициативы. Вместо этого проявите наблюдательность, готовность учиться на чужих ошибках, гибко подстраиваться к неожиданно меняющимся обстоятельствам и к перепадам чужих настроений. Мелкие хлопоты доставят вам удовольствие, если носят нестандартный характер, если вы заняты ими в компании с друзьями и получаете возможность в ходе решения задач расширить свой кругозор. Поздним вечером не исключены вынужденные ограничения, срочная напряжённая работа.

Гороскоп для Скорпиона на 27 декабря 2016 года

гороскоп на сегодня, скорпион

День может оказаться каким угодно, но только не скучным. Вы быстро найдете свой интерес в изменившихся обстоятельствах, скорректируете в соответствии с ними собственные текущие планы. Ваши друзья, коллеги, дети, возлюбленные в эти сутки будут отличаться оригинальностью, непредсказуемостью или непоследовательностью, но вам это, скорее, понравится. В конце дня в вас может проснуться жажда энергичной скрытной деятельности. Стоит укрепить партнёрство, позаботиться о законности бизнеса. Неподходящий момент для начала новых дел.

Гороскоп для Стрельца на 27 декабря 2016 года

гороскоп на сегодня, стрелец

Вы предполагаете, а бог располагает - такова в эти сутки общая расстановка сил. Все ваши гениальные планы могут в одночасье измениться, и в этом не стоит винить кого-то конкретно. Если вы заинтересованы в подтверждении своего профессионализма, вам придётся проявлять дополнительную гибкость, работать в неожиданных условиях, идти против авторитетных утверждений (возможно, своих же собственных). В конце дня вы будете способны на нестандартное решение, но чтобы его осуществить, придётся резко изменить планы на будущее.

Гороскоп для Козерога на 27 декабря 2016 года

гороскоп на сегодня, козерог

В течение дня что-то будет постоянно мешать вам добиться абсолютного успеха, стать для окружающих непререкаемым авторитетом. Несмотря на это досадное обстоятельство, вы прекрасно справитесь с текущими делами и сохраните достоинство, чем бы ни занимались. Контакты с людьми издалека, с представителями правовой и законодательной сферы могут обернуться не так, как вы ожидали. Стоит воздержаться от выбора маршрута для путешествия, покупки авиабилетов, оформления визы. К ночи вы будете готовы на все для достижения своей цели.

Гороскоп для Водолея на 27 декабря 2016 года

гороскоп на сегодня, водолей

В этот день вам почти не пригодятся профессиональные навыки, зато станет нужным наличие дружеских связей в неожиданных кругах, а также талант приспосабливаться к меняющимся непредсказуемым обстоятельствам. Если вы умеете искусно пользоваться удачным моментом, вовремя распознавать уникальный счастливый случай, учитывать актуальные требования текущего момента, с вами все будет в порядке. Вечером поблагодарите судьбу за то, что вам повезло, и откажитесь от подобного образа действий - в ближайшие дни он вам больше не потребуется.

Гороскоп для Рыбы на 27 декабря 2016 года

гороскоп на сегодня, рыбы

От людей, которые вас окружают, в этот день можно ждать самых неожиданных поступков. Для вас наиболее неприятными из них станут те, что свидетельствуют о неуважении к вашему авторитету, знаниям, достигнутому положению (независимо от того, совершен ли поступок намеренно или нечаянно). Если вы рождены в середине марта, то можете воспринять подобные выходки весьма болезненно и реагировать на них достаточно остро. К вечеру стоит забыть о своих огорчениях. Запаситесь выдержкой, твердостью, стойкостью, четче обрисуйте себе свою стратегию.


Источник статьи: http://astro-ru.ru


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Гороскоп на 25 декабря 2016 года для всех знаков зодиака

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Школьникам Нижнекамска предлагают пройти бесплатный практический профориентационный курс
Ребята посетят все колледжи города и попробуют себя в роли специалистов.
23:55 26.12.2016
Нижнекамские школьники освоили поварское искусство
29 девятиклассников получили свидетельства об окончании обучения «Введение в профессию. Повар, кондитер».
22:54 26.12.2016
Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил бюджет на январь и первый квартал 2017 года
Провел заседание Президент РТ, председатель совета директоров ПАО «Татнефть» Рустам Минниханов.
22:29 26.12.2016
Рустаму Минниханову вручили благодарственное письмо от фонда «Возрождение»
Минтимер Шаймиев вручил благодарственные письма за личный вклад в возрождение Свияжска и Болгар.
22:08 26.12.2016
В Агрызе осужден браконьер
41-летний мужчина предстал перед судом в Агрызском районе Татарстана.
19:52 26.12.2016
В 2017 году в Казани начнут строить железнодорожный маршрут Салават Купере – Казань-2
Прогнозируемый пассажиропоток по новому маршруту может составить 6 тысяч пассажиров в сутки.
18:39 26.12.2016
Фотография выращенных учеными КФУ стволовых клеток заняла 2-е место во всероссийском конкурсе
Автор фото Елена Закирова представила клубок нервных клеток собаки «в образе» планеты Земля.
18:12 26.12.2016
Штаб поддержки предпринимателей-клиентов Татфондбанка открылся в Набережных Челнах
Предприниматели смогли получить ответы на свои вопросы.
18:11 26.12.2016
Сборная Ново-Савиновского района Казани – победитель командного чемпионата РТ по бадминтону
Финал командных первенства и чемпионата республики прошел в казанском Центра бадминтона.
18:02 26.12.2016
Фото: В Челнах сгорела иномарка
Пожарные, приехав на место происшествия, сбили пламя за четыре минуты.
18:00 26.12.2016
«Новогодние приключения Буратино» пройдут в Казани и Челнах
Успешную сказку прошлого года решили восстановить по просьбам зрителей.
17:27 26.12.2016
27 руководителей предприятий РТ признаны лучшими
В Казани вручили премию «Руководитель года».
17:04 26.12.2016
«Ак Барс» банк: «Все вкладчики ТФБ успеют получить свои деньги»
Для ускорения процесса выдачи вкладов руководство банка пойдет на изменения рабочего графика в праздничные дни.
17:02 26.12.2016
В убийстве предпринимателя в Челнах подозревают душевнобольного
Подозреваемый сознался в преступлении, решается вопрос о проведении в отношении него психиатрической экспертизы.
16:55 26.12.2016
Татарстану предлагают решить проблему качества дорог с помощью серы
Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».
16:37 26.12.2016
Рустам Минниханов: «За электронной картой жителя – будущее Татарстана и России»
16 сервисов, предлагаемых пилотным проектом, – только начало.
16:36 26.12.2016
В Арске прокуратура добилась выплаты 3,5 млн рублей долга по зарплате
428 работникам сельхозпредприятия «Марджани» в Татарстане выплачены полностью долги по зарплате.
16:26 26.12.2016
Пени за неуплату налога на имущество татарстанцам начислят с 1 мая 2017 года
Законопроект позволит получить отсрочку на уплату пени.
16:26 26.12.2016
Россельхозбанк выплатил к 12.00 вкладчикам Татфондбанка 155 млн рублей
Пятьдесят процентов вкладчиков открывает новые счета в банке-агенте.
16:11 26.12.2016
В Татарстане строящие ГТС организации получат налоговые льготы на имущество
Льготная ставка составит 0,1 процента в отношении всего имущества на пять лет, по окончании этого срока устанавливается ставка 0,5 процента.
16:01 26.12.2016
Рушан Сахбиев: «К вечеру в отделениях Сбербанка страховые выплаты получат более 20 тысяч человек»
Страховые выплаты вкладчикам ТФБ продлятся три месяца и организованы в 181 офисе Сбербанка. Время получения выплаты – несколько минут.
15:56 26.12.2016
Казанские велосипедисты закрыли сезон
Маршрут последней организованной «покатушки» пролегал по городским елкам, а сами спортсмены нарядились в маскарадные костюмы.
15:41 26.12.2016
«Литейную яму» откроют для посетителей во время новогодних каникул в Казанском Кремле
Посетители увидят подлинное помещение, где отливались пушки, и промежуточные продукты их производства на разных стадиях.
15:30 26.12.2016
Президент РТ поручил правоохранительным органам принять меры в отношении ответственных лиц ТФБ
Президент Татарстана подчеркнул, что будет держать данный вопрос на личном контроле.
15:05 26.12.2016
Рустам Минниханов и Шамиль Тарпищев обсудили проведение теннисных турниров в Казани
Президент Федерации тенниса России побывал в Казани с официальным визитом.
15:01 26.12.2016
Рафис Хабибуллин поздравил спасателей с профессиональным праздником
Руководитель ведомства обратился к личному составу и ветеранам.
14:55 26.12.2016
Строительство трассы «Шелковый путь» в Татарстане будет продолжено – Р.Минниханов
Перспективы реализации проекта Президент РТ обсудил с Премьер-министром России.
14:43 26.12.2016
Солист нижегородского театра Андрей Савельев погиб в катастрофе Ту-154 над Черным морем
Администрация Нижнего Новгорода планирует предоставить помощь семье погибшего артиста.
14:23 26.12.2016
В Алабугу придут китайские инвесторы
В особой экономической зоне планируется создание совместного российско-китайского предприятия с компаниями из Поднебесной.
14:07 26.12.2016
Генерал-полковник Акчурин отметил в Москве 85-летие
Юбиляру вручили медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
13:59 26.12.2016
Показать еще