Кукморские хоккеисты завоевали первенство в турнире по хоккею на призы Деда Мороза

В Республике

В Агрызе осужден браконьер

41-летний мужчина предстал перед судом в Агрызском районе Татарстана.

19:52 26.12.2016 41-летний мужчина предстал перед судом в Агрызском районе Татарстана.

В 2017 году в Казани начнут строить железнодорожный маршрут Салават Купере – Казань-2

Прогнозируемый пассажиропоток по новому маршруту может составить 6 тысяч пассажиров в сутки.

18:39 26.12.2016 Прогнозируемый пассажиропоток по новому маршруту может составить 6 тысяч пассажиров в сутки.

Фотография выращенных учеными КФУ стволовых клеток заняла 2-е место во всероссийском конкурсе

Автор фото Елена Закирова представила клубок нервных клеток собаки «в образе» планеты Земля.

18:12 26.12.2016 Автор фото Елена Закирова представила клубок нервных клеток собаки «в образе» планеты Земля.

Штаб поддержки предпринимателей-клиентов Татфондбанка открылся в Набережных Челнах

Предприниматели смогли получить ответы на свои вопросы.

18:11 26.12.2016 Предприниматели смогли получить ответы на свои вопросы.

Сборная Ново-Савиновского района Казани – победитель командного чемпионата РТ по бадминтону

Финал командных первенства и чемпионата республики прошел в казанском Центра бадминтона.

18:02 26.12.2016 Финал командных первенства и чемпионата республики прошел в казанском Центра бадминтона.

Фото: В Челнах сгорела иномарка

Пожарные, приехав на место происшествия, сбили пламя за четыре минуты.

18:00 26.12.2016 Пожарные, приехав на место происшествия, сбили пламя за четыре минуты.

«Новогодние приключения Буратино» пройдут в Казани и Челнах

Успешную сказку прошлого года решили восстановить по просьбам зрителей.

17:27 26.12.2016 Успешную сказку прошлого года решили восстановить по просьбам зрителей.

27 руководителей предприятий РТ признаны лучшими

В Казани вручили премию «Руководитель года».

17:04 26.12.2016 В Казани вручили премию «Руководитель года».

«Ак Барс» банк: «Все вкладчики ТФБ успеют получить свои деньги»

Для ускорения процесса выдачи вкладов руководство банка пойдет на изменения рабочего графика в праздничные дни.

17:02 26.12.2016 Для ускорения процесса выдачи вкладов руководство банка пойдет на изменения рабочего графика в праздничные дни.

В убийстве предпринимателя в Челнах подозревают душевнобольного

Подозреваемый сознался в преступлении, решается вопрос о проведении в отношении него психиатрической экспертизы.

16:55 26.12.2016 Подозреваемый сознался в преступлении, решается вопрос о проведении в отношении него психиатрической экспертизы.

Татарстану предлагают решить проблему качества дорог с помощью серы

Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

16:37 26.12.2016 Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

Рустам Минниханов: «За электронной картой жителя – будущее Татарстана и России»

16 сервисов, предлагаемых пилотным проектом, – только начало.

16:36 26.12.2016 16 сервисов, предлагаемых пилотным проектом, – только начало.

В Арске прокуратура добилась выплаты 3,5 млн рублей долга по зарплате

428 работникам сельхозпредприятия «Марджани» в Татарстане выплачены полностью долги по зарплате.

16:26 26.12.2016 428 работникам сельхозпредприятия «Марджани» в Татарстане выплачены полностью долги по зарплате.

Пени за неуплату налога на имущество татарстанцам начислят с 1 мая 2017 года

Законопроект позволит получить отсрочку на уплату пени.

16:26 26.12.2016 Законопроект позволит получить отсрочку на уплату пени.

Россельхозбанк выплатил к 12.00 вкладчикам Татфондбанка 155 млн рублей

Пятьдесят процентов вкладчиков открывает новые счета в банке-агенте.

16:11 26.12.2016 Пятьдесят процентов вкладчиков открывает новые счета в банке-агенте.

В Татарстане строящие ГТС организации получат налоговые льготы на имущество

Льготная ставка составит 0,1 процента в отношении всего имущества на пять лет, по окончании этого срока устанавливается ставка 0,5 процента.

16:01 26.12.2016 Льготная ставка составит 0,1 процента в отношении всего имущества на пять лет, по окончании этого срока устанавливается ставка 0,5 процента.

Рушан Сахбиев: «К вечеру в отделениях Сбербанка страховые выплаты получат более 20 тысяч человек»

Страховые выплаты вкладчикам ТФБ продлятся три месяца и организованы в 181 офисе Сбербанка. Время получения выплаты – несколько минут.

15:56 26.12.2016 Страховые выплаты вкладчикам ТФБ продлятся три месяца и организованы в 181 офисе Сбербанка. Время получения выплаты – несколько минут.

Казанские велосипедисты закрыли сезон

Маршрут последней организованной «покатушки» пролегал по городским елкам, а сами спортсмены нарядились в маскарадные костюмы.

15:41 26.12.2016 Маршрут последней организованной «покатушки» пролегал по городским елкам, а сами спортсмены нарядились в маскарадные костюмы.

«Литейную яму» откроют для посетителей во время новогодних каникул в Казанском Кремле

Посетители увидят подлинное помещение, где отливались пушки, и промежуточные продукты их производства на разных стадиях.

15:30 26.12.2016 Посетители увидят подлинное помещение, где отливались пушки, и промежуточные продукты их производства на разных стадиях.

Президент РТ поручил правоохранительным органам принять меры в отношении ответственных лиц ТФБ

Президент Татарстана подчеркнул, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

15:05 26.12.2016 Президент Татарстана подчеркнул, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

Рустам Минниханов и Шамиль Тарпищев обсудили проведение теннисных турниров в Казани

Президент Федерации тенниса России побывал в Казани с официальным визитом.

15:01 26.12.2016 Президент Федерации тенниса России побывал в Казани с официальным визитом.

Рафис Хабибуллин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Руководитель ведомства обратился к личному составу и ветеранам.

14:55 26.12.2016 Руководитель ведомства обратился к личному составу и ветеранам.

Строительство трассы «Шелковый путь» в Татарстане будет продолжено – Р.Минниханов

Перспективы реализации проекта Президент РТ обсудил с Премьер-министром России.

14:43 26.12.2016 Перспективы реализации проекта Президент РТ обсудил с Премьер-министром России.

Солист нижегородского театра Андрей Савельев погиб в катастрофе Ту-154 над Черным морем

Администрация Нижнего Новгорода планирует предоставить помощь семье погибшего артиста.

14:23 26.12.2016 Администрация Нижнего Новгорода планирует предоставить помощь семье погибшего артиста.

В Алабугу придут китайские инвесторы

В особой экономической зоне планируется создание совместного российско-китайского предприятия с компаниями из Поднебесной.

14:07 26.12.2016 В особой экономической зоне планируется создание совместного российско-китайского предприятия с компаниями из Поднебесной.

Генерал-полковник Акчурин отметил в Москве 85-летие

Юбиляру вручили медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

13:59 26.12.2016 Юбиляру вручили медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Начало страховых выплат вкладчикам ТФБ — большинство отделений работает в обычном режиме

Стартовавшие сегодня выплаты продлятся 3 месяца, в банках отмечаются небольшие очереди.

13:41 26.12.2016 Стартовавшие сегодня выплаты продлятся 3 месяца, в банках отмечаются небольшие очереди.

Президент РТ – о налоговых новшествах: «Раскулачивание уже было, мы знаем последствия»

По мнению Р.Минниханова, нужно поддерживать дотационные регионы, но не за счет ухудшения ситуации в других субъектах.

13:35 26.12.2016 По мнению Р.Минниханова, нужно поддерживать дотационные регионы, но не за счет ухудшения ситуации в других субъектах.

Президент Татарстана: «КАМАЗ знает, как выдерживать конкурентную гонку»

На фоне общего спада продаж в отрасли татарстанский автогигант наращивает производство.

13:19 26.12.2016 На фоне общего спада продаж в отрасли татарстанский автогигант наращивает производство.