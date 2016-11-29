Кукморянам на заметку: несвоевременная уплата штрафа влечет за собой дополнительные административные санкции

26.12.2016 20:00 | ГИБДД сообщает Печать

Кукморянам на заметку: несвоевременная уплата штрафа влечет за собой дополнительные административные санкции

Сотрудники полиции напоминают - за уклонение от уплаты штрафа, нарушители ПДД РФ привлекаются к административной ответственности согласно статьи 20.25 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа, либо обязательных работ до пятидесяти часов, либо наложение административного ареста на срок до 15 суток.

При возбуждении производства по делу об административном правонарушении за уклонение от уплаты штрафа за нарушение ПДД РФ применяются такие меры обеспечения, как

-арест транспортного средства;
-арест имущества;
-запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

Во избежание конфликтных ситуаций стражи порядка рекомендуют своевременно оплачивать наложенные административные штрафы и напоминают - погашение штрафа за определенные нарушения ПДД РФ в течение 20 дней с момента вынесения постановления возможна в размере 50% от суммы наложенного взыскания.

Помните – лучший способ не иметь проблем по линии законодательства в области безопасности дорожного движения – неукоснительное соблюдение ПДД РФ!

 


Отдел МВД России по Кукморскому району


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