ФСБ РФ назвала основные версии крушения Ту-154

Спецслужба сообщила также хронологию трагического рейса.

Данных о возможности теракта на борту разбившегося Ту-154 сейчас нет, заявляет ФСБ России.

Там отметили, что установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы, передает «Интерфакс».

Спецслужбы рассказали, кто поднимался на борт ТУ-154 перед крушением

Основными рабочими версиями крушения самолета в спецслужбе назвали «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».

ФСБ России сообщает также хронологию трагического рейса. 25 декабря воздушное судно Минобороны России Ту-154, выполнявшее рейс Сочи — Латакия, через минуту после вылета над акваторией Черного моря на расстоянии 6250 метров от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта не вышло на связь и пропало с экранов радаров органов управления воздушным движением.

Ту-154 прибыл в аэропорт Сочи из аэропорта Чкаловский Московской области в 3 часа 43 минуты мск для дозаправки, которая изначально планировалась в Моздоке, но была перенесена в Сочи из-за сложных погодных условий.