ФСБ РФ назвала основные версии крушения Ту-154

26.12.2016 19:00 | новости Печать

ФСБ РФ назвала основные версии крушения Ту-154
Спецслужба сообщила также хронологию трагического рейса.
Данных о возможности теракта на борту разбившегося Ту-154 сейчас нет, заявляет ФСБ России.
 
Там отметили, что установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы, передает «Интерфакс».
 
Спецслужбы рассказали, кто поднимался на борт ТУ-154 перед крушением
 
Основными рабочими версиями крушения самолета в спецслужбе назвали «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».
 
ФСБ России сообщает также хронологию трагического рейса. 25 декабря воздушное судно Минобороны России Ту-154, выполнявшее рейс Сочи — Латакия, через минуту после вылета над акваторией Черного моря на расстоянии 6250 метров от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта не вышло на связь и пропало с экранов радаров органов управления воздушным движением.
 
Ту-154 прибыл в аэропорт Сочи из аэропорта Чкаловский Московской области в 3 часа 43 минуты мск для дозаправки, которая изначально планировалась в Моздоке, но была перенесена в Сочи из-за сложных погодных условий.
 
По информации Минобороны РФ, на борту самолета находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, багаж пассажиров и 150 кг груза — это продукты питания и медикаменты. Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств в самолете не перевозилось- заявили в ФСБ, пишет источник.

 


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