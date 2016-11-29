В Казани прошел традиционный XVI новогодний вечер «Спортивные надежды Татарстана», организованный Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан. На вечере прошла церемония награждения победителей и лауреатов смотра-конкурса «Лучший детский тренер спортивной школы - 2016». Тренер-преподаватель отделения волейбола Кукморской спортивной школы «Зилант» Вахитов Айрат Усманович стал лауреатом, старший тренер-преподаватель отделения самбо Бадертденов Марес Ильсурович – победителем республиканского конкурса. Поздравляем!
Кукморских тренеров наградили на новогоднем вечере «Спортивные надежды Татарстана»
26.12.2016 18:00 | новости Печать
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15:30 26.12.2016
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