Россельхозбанк выплатил к 12.00 вкладчикам Татфондбанка 155 млн рублей

26.12.2016 17:00 | новости Печать

Россельхозбанк выплатил к 12.00 вкладчикам Татфондбанка 155 млн рублей

Пятьдесят процентов вкладчиков открывает новые счета в банке-агенте.

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Россельхозбанк начал выплаты клиентам Татфондбанка. На 12 часов дня 200 вкладчиков получили 155 млн рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала заместитель директора татарстанского филиала ОАО «Россельхозбанка» Василя Муллина. По ее словам, примерно половина всех клиентов ТФБ, после того как снимает свои деньги, открывает новые счета. Общая сумма выплат, которые должны пройти через Россельхозбанк, составляет 1,4 млрд рублей.

В среднем процесс выдачи денег составляет 5-7 минут, то же самое время уходит на открытие нового счета. Для своих новых клиентов Россельхозбанк подготовил ряд предложений, связанный с уровнем процентной ставки и процедурой их выдачи. Для получения денег вкладчику необходим паспорт и заявление о выдаче страховых выплат, которое можно заполнить на месте либо распечатать заранее с сайта АСВ. Получить страховые возмещения по вкладам можно будет в течение трехмесячного моратория на выплаты кредиторам Татфондбанка.


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