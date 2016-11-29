Рушан Сахбиев: «К вечеру в отделениях Сбербанка страховые выплаты получат более 20 тысяч человек»

26.12.2016 16:30 | новости

Страховые выплаты вкладчикам ТФБ продлятся три месяца и организованы в 181 офисе Сбербанка. Время получения выплаты – несколько минут.

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Чтобы обеспечить массовые выплаты клиентам Татфондбанка, Сбербанк перевел часть отделений на 12-часовой рабочий день и усилил штат сотрудников. Время, которое требуется на получение своего вклада, занимает около 15 минут, рассказал управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк России Рушан Сахбиев, в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Всего через Сбербанк будет выплачено около 45 млрд рублей вкладчиков, деньги можно получить наличными, перевести на счет в другом банке, либо открыть новый счет в Сбербанке. К 13.30 через Сбербанк было выплачено более 5 млрд рублей страховых выплат.

Для более комфортного ожидания, стоящим в очередях предлагают воду и горячие напитки. При этом в кредитной организации рекомендуют выбирать удобное время для получения вкладов. Что касается, времени в течение которого осуществляются выплаты, он составляет три месяца, но в банковской сфере отмечают, этого времени более чем достаточно, чтобы получить выплаты.

По результатам конкурса, проведенного АСВ, в отделениях Сбербанка в Казани выплаты осуществляются только тем вкладчикам Татфондбанка, чьи фамилии начинаются с букв A–Й и А-Z (для нерезидентов). В остальных населенных пунктах республики вкладчики обслуживаются вне зависимости от алфавитного принципа.