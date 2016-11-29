Кукморяне приняли участие на сельскохозяйственной ярмарке в Казани (фото)

В Республике

«Новогодние приключения Буратино» пройдут в Казани и Челнах

Успешную сказку прошлого года решили восстановить по просьбам зрителей.

17:27 26.12.2016 Успешную сказку прошлого года решили восстановить по просьбам зрителей.

27 руководителей предприятий РТ признаны лучшими

В Казани вручили премию «Руководитель года».

17:04 26.12.2016 В Казани вручили премию «Руководитель года».

«Ак Барс» банк: «Все вкладчики ТФБ успеют получить свои деньги»

Для ускорения процесса выдачи вкладов руководство банка пойдет на изменения рабочего графика в праздничные дни.

17:02 26.12.2016 Для ускорения процесса выдачи вкладов руководство банка пойдет на изменения рабочего графика в праздничные дни.

В убийстве предпринимателя в Челнах подозревают душевнобольного

Подозреваемый сознался в преступлении, решается вопрос о проведении в отношении него психиатрической экспертизы.

16:55 26.12.2016 Подозреваемый сознался в преступлении, решается вопрос о проведении в отношении него психиатрической экспертизы.

Татарстану предлагают решить проблему качества дорог с помощью серы

Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

16:37 26.12.2016 Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

Рустам Минниханов: «За электронной картой жителя – будущее Татарстана и России»

16 сервисов, предлагаемых пилотным проектом, – только начало.

16:36 26.12.2016 16 сервисов, предлагаемых пилотным проектом, – только начало.

В Арске прокуратура добилась выплаты 3,5 млн рублей долга по зарплате

428 работникам сельхозпредприятия «Марджани» в Татарстане выплачены полностью долги по зарплате.

16:26 26.12.2016 428 работникам сельхозпредприятия «Марджани» в Татарстане выплачены полностью долги по зарплате.

Пени за неуплату налога на имущество татарстанцам начислят с 1 мая 2017 года

Законопроект позволит получить отсрочку на уплату пени.

16:26 26.12.2016 Законопроект позволит получить отсрочку на уплату пени.

Россельхозбанк выплатил к 12.00 вкладчикам Татфондбанка 155 млн рублей

Пятьдесят процентов вкладчиков открывает новые счета в банке-агенте.

16:11 26.12.2016 Пятьдесят процентов вкладчиков открывает новые счета в банке-агенте.

В Татарстане строящие ГТС организации получат налоговые льготы на имущество

Льготная ставка составит 0,1 процента в отношении всего имущества на пять лет, по окончании этого срока устанавливается ставка 0,5 процента.

16:01 26.12.2016 Льготная ставка составит 0,1 процента в отношении всего имущества на пять лет, по окончании этого срока устанавливается ставка 0,5 процента.

Рушан Сахбиев: «К вечеру в отделениях Сбербанка страховые выплаты получат более 20 тысяч человек»

Страховые выплаты вкладчикам ТФБ продлятся три месяца и организованы в 181 офисе Сбербанка. Время получения выплаты – несколько минут.

15:56 26.12.2016 Страховые выплаты вкладчикам ТФБ продлятся три месяца и организованы в 181 офисе Сбербанка. Время получения выплаты – несколько минут.

Казанские велосипедисты закрыли сезон

Маршрут последней организованной «покатушки» пролегал по городским елкам, а сами спортсмены нарядились в маскарадные костюмы.

15:41 26.12.2016 Маршрут последней организованной «покатушки» пролегал по городским елкам, а сами спортсмены нарядились в маскарадные костюмы.

«Литейную яму» откроют для посетителей во время новогодних каникул в Казанском Кремле

Посетители увидят подлинное помещение, где отливались пушки, и промежуточные продукты их производства на разных стадиях.

15:30 26.12.2016 Посетители увидят подлинное помещение, где отливались пушки, и промежуточные продукты их производства на разных стадиях.

Президент РТ поручил правоохранительным органам принять меры в отношении ответственных лиц ТФБ

Президент Татарстана подчеркнул, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

15:05 26.12.2016 Президент Татарстана подчеркнул, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

Рустам Минниханов и Шамиль Тарпищев обсудили проведение теннисных турниров в Казани

Президент Федерации тенниса России побывал в Казани с официальным визитом.

15:01 26.12.2016 Президент Федерации тенниса России побывал в Казани с официальным визитом.

Рафис Хабибуллин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Руководитель ведомства обратился к личному составу и ветеранам.

14:55 26.12.2016 Руководитель ведомства обратился к личному составу и ветеранам.

Строительство трассы «Шелковый путь» в Татарстане будет продолжено – Р.Минниханов

Перспективы реализации проекта Президент РТ обсудил с Премьер-министром России.

14:43 26.12.2016 Перспективы реализации проекта Президент РТ обсудил с Премьер-министром России.

Солист нижегородского театра Андрей Савельев погиб в катастрофе Ту-154 над Черным морем

Администрация Нижнего Новгорода планирует предоставить помощь семье погибшего артиста.

14:23 26.12.2016 Администрация Нижнего Новгорода планирует предоставить помощь семье погибшего артиста.

В Алабугу придут китайские инвесторы

В особой экономической зоне планируется создание совместного российско-китайского предприятия с компаниями из Поднебесной.

14:07 26.12.2016 В особой экономической зоне планируется создание совместного российско-китайского предприятия с компаниями из Поднебесной.

Генерал-полковник Акчурин отметил в Москве 85-летие

Юбиляру вручили медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

13:59 26.12.2016 Юбиляру вручили медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Начало страховых выплат вкладчикам ТФБ — большинство отделений работает в обычном режиме

Стартовавшие сегодня выплаты продлятся 3 месяца, в банках отмечаются небольшие очереди.

13:41 26.12.2016 Стартовавшие сегодня выплаты продлятся 3 месяца, в банках отмечаются небольшие очереди.

Президент РТ – о налоговых новшествах: «Раскулачивание уже было, мы знаем последствия»

По мнению Р.Минниханова, нужно поддерживать дотационные регионы, но не за счет ухудшения ситуации в других субъектах.

13:35 26.12.2016 По мнению Р.Минниханова, нужно поддерживать дотационные регионы, но не за счет ухудшения ситуации в других субъектах.

Президент Татарстана: «КАМАЗ знает, как выдерживать конкурентную гонку»

На фоне общего спада продаж в отрасли татарстанский автогигант наращивает производство.

13:19 26.12.2016 На фоне общего спада продаж в отрасли татарстанский автогигант наращивает производство.

Гузель Яхина заняла второе место в рейтинге Forbes

По итогам 2016 года продано более 85 тысяч экземпляров книги «Зулейха открывает глаза».

13:10 26.12.2016 По итогам 2016 года продано более 85 тысяч экземпляров книги «Зулейха открывает глаза».

Минниханов о ТФБ: «Решение о санации – это будет лучший вариант»

В случае принятия этого решения Татарстан найдет возможность включиться в процесс, рассказал на встрече с журналистами Президент Татарстана.

13:07 26.12.2016 В случае принятия этого решения Татарстан найдет возможность включиться в процесс, рассказал на встрече с журналистами Президент Татарстана.

Рустам Минниханов: «В Татарстане продолжатся работы по развитию парков и скверов»

Президент Татарстана также сообщил, что продолжатся работы по строительству парковки возле стадиона Kazan-Arena.

13:00 26.12.2016 Президент Татарстана также сообщил, что продолжатся работы по строительству парковки возле стадиона Kazan-Arena.

Спустя 30 лет после пожара Национальный музей РТ сможет выставить все фонды

После полной реставрации зданий бывшего Гостиного двора посетителям представят около 900 тыс. экспонатов, вынужденно находящихся сейчас под замком.

12:52 26.12.2016 После полной реставрации зданий бывшего Гостиного двора посетителям представят около 900 тыс. экспонатов, вынужденно находящихся сейчас под замком.

Рустам Минниханов: «Главное для нас сегодня – импортозамещение»

Президент Татарстана отметил, что республике необходимо полностью «закрывать» свои потребности.

12:33 26.12.2016 Президент Татарстана отметил, что республике необходимо полностью «закрывать» свои потребности.

Рустам Минниханов – татарстанским ученым: «Вы своим ежедневным трудом приносите славу республике»

Президент Татарстана вручил государственные премии РТ за 2016 год.

12:25 26.12.2016 Президент Татарстана вручил государственные премии РТ за 2016 год.