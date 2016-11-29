Кукморяне приняли участие на сельскохозяйственной ярмарке в Казани (фото)

Представители нашего района приняли участие на сельскохозяйственной ярмарке, которая прошла в Агропромышленном парке "Казань".
На ярмарке присутствовали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, заместители министра Николай Титов, Назип Хазипов и другие официальные лица.
Широкий ассортимент товаров представили Мамадышский, Арский, Балтасинский, Апастовский, Кукморский и Сабинский районы.
В концертной программе ярмарки приняли участие и работники Кукморского Дома культуры, пишет «Наш Кукмор».