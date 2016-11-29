Пострадавшие от ТФБ физлица и КФХ получат до 1,4 млн рублей

26.12.2016 13:00 | новости

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня физические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, пострадавшие в ситуации с Татфондбанком, могут получить выплаты до 1,4 млн рублей. Об этом заявил на 24-м заседании Госсовета Татарстана министр экономики республики Артем Здунов.

Он напомним, что распоряжением Президента РТ создана рабочая группа для межведомственного взаимодействия всех республиканских структур по регулированию проблемных вопросов, возникших у предпринимателей по работе с Татфондбанком. «В рабочую группу включены три банка, которые будут участвовать в содействии предпринимателям по выходу из сложной ситуации», – уточнил министр, добавив, что в среду пройдет встреча с предпринимателями Казани совместно с исполкомом столицы РТ.

«Надо отдать должное, что Центробанк очень оперативно отреагировал. Сегодня начались выплаты Агентства по страхованию вкладов. Определено пять банков, которые являются партнерами в этой связи», – отметил А. Здунов.

При этом, по его словам, остались проблемные вопросы, касающиеся неуплаты предпринимателями налогов и услуг. «Принято решение, что на неотложные нужды, такие как выплата заработной платы, оплата налогов, будет выделен 1 млрд рублей на дофинансирование фонда поддержки предпринимательства, и в упрощенном порядке мы будем предоставлять микрозаймы для этой категории предпринимателей, чтобы до Нового года закрыть эти вопросы. Я имею в виду вопросы неотложных нужд, которые возникают сейчас», – подчеркнул министр.

Также он обозначил вопросы, требующие рефинансирования действующих кредитов, пополнения оборотных средств. «У "Ак Барс банка", Сбербанка и ВТБ24 есть установленные лимиты по поддержке предпринимателей, приняты программы по рефинансированию в упрощенном режиме. Конечно, эта работа была бы невозможна без поручительства Гарантийного фонда РТ», – заключил он.