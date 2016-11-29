Рустам Минниханов: Малому бизнесу, пострадавшему в ситуации с ТФБ, будет направлен 1 млрд рублей

26.12.2016 12:00 | новости

Вопрос по Татфондбанку находится на контроле Правительства республики. Об этом заявил сегодня на 24-м заседании Госсовета РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Ситуация очень непростая: большое количество физических лиц, представителей бизнеса, в том числе и крупных предприятий, пострадали. Что касается физлиц и индивидуальных предпринимателей, там порядка 55 млрд рублей, то вопрос решен, эта категория защищена. По поводу малого бизнеса – есть инструмент, мы сегодня направим ресурсы – 1 млрд рублей. И с сегодняшнего дня в этом направлении будем работать», – сказал лидер республики.

По его словам, при работе по данному вопросу с «крупным бизнесом» будут использованы средства Гарантийного фонда РТ. «Проекты пострадавших предпринимателей включим на следующий год в программы поддержки малого и среднего бизнеса. Все механизмы будут задействованы. По максимуму все сделаем», – подчеркнул Президент РТ.

«Идет работа с Центральным банком. Понятно, что трудно быстро принять какие-то решения, определили пять банков, подкрепили ресурсами. Мы надеемся, что Центробанк сумеет найти санатора. Им может выступать только очень серьезная банковская структура», – добавил он.

Говоря об «Ак Барс Банке», Рустам Минниханов отметил, что это уполномоченный банк, имеющий достаточно финансовой ликвидности, пишет Татар-информ.