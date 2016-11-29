В России объявлен общенациональный траур

В России в понедельник — общенациональный день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России в Сочи. В результате трагедии погибли 92 человека.

В России в понедельник — общенациональный день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России в Сочи. В результате трагедии погибли 92 человека.

В России в понедельник — общенациональный день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России в Сочи. В результате трагедии погибли 92 человека.

В соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, на всей территории страны будут приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные предновогодние мероприятия и передачи. В день траура телеканалы также снимут с эфира рекламу.

Во всех храмах Русской православной церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе.

Катастрофа Ту-154

Направлявшийся из Москвы в Сирию самолет разбился накануне рано утром через несколько минут после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ — съемочные группы Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, — и более 60 участников ансамбля имени А. В. Александрова, включая руководителя ансамбля Валерия Халилова. Они направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить военнослужащих ВКС России с наступающими праздниками.

В авиакатастрофе также погибли директор департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как Доктор Лиза.

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По последним данным, обнаружены тела 11 погибших. В районе катастрофы силами МЧС, Росавиации, Росморречфлота проводится поисковая операция. На данный момент информации о выживших в крушении Ту-154 нет.

Как заявил глава государства, причины авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем будут тщательно расследованы, родственникам погибших будет оказана поддержка. По указанию президента создана правительственная комиссия по расследованию катастрофы, которую возглавил министр транспорта Максим Соколов.