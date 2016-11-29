Минниханов: Мы намерены задействовать все механизмы поддержки малого бизнеса, бросать людей не будем

26.12.2016 09:30 | новости

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с депутатами Госсовета – руководителями парламента, председателями депутатских фракций, объединений и профильных комитетов. Встреча в подобном формате состоялась впервые. Парламентарии подвели итоги работы в 2016 году и обсудили актуальные вопросы повестки дня, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Мир, согласие и стабильность – залог успеха любой территории в любой стране, и в сохранении этих составляющих велика роль нашего парламента, – отметил Рустам Минниханов, открывая встречу, – за все время нашей совместной работы не было никаких разногласий». Президент республики также подчеркнул, что Государственный Совет – один из самых солидных и авторитетных региональных парламентов, к мнению которого прислушиваются при принятии федеральных законов.

Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин подвел итоги работы парламента в 2016 году. Знаковым политическим событием года он назвал выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ. Также обозначил впервые состоявшиеся в этом году Конституционные чтения и 15-летие Хартии Земли в республике. «Татарстан – единственный регион России, который на уровне субъекта ратифицировал данный документ», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.



Парламентом республики проведено 10 заседаний, рассмотрено свыше 330 вопросов. Глава парламента республики посетовал, что не все субъекты законодательной инициативы пользуются своим правом вносить законопроекты в Государственный Совет. Мало предложений поступает от муниципалитетов, профсоюзов и омбудсменов. Фарид Мухаметшин подчеркнул, что в следующем году парламент намерен активизировать работу с ними.

В уходящем году удалось добиться ускорения выпуска подзаконных актов Кабинета министров. Напомним, ранее депутаты поднимали вопрос необоснованно долгой процедуры разработки подзаконных актов, вследствие чего реализация закона проходила не в полном объеме. Сегодня этот вопрос решен, резюмировал Фарид Мухаметшин.

Усилена работа с депутатами Государственной Думы, избранными от Татарстана. Совещания о привлечении в республику средств федерального бюджета проходят ежемесячно. Кроме того, как отметил Фарид Мухаметшин, сейчас укрепляется трехсторонняя парламентская вертикаль – депутаты Государственной Думы, Государственного Совета, районного Совета. «Пока нельзя назвать эту работу системной, – отметил Фарид Мухаметшин, – но это одна из задач, стоящих перед Государственным Советом в 2017 году». Кроме того, парламентарии республики намерены усилить взаимодействие между профильными комитетами республиканского и местных парламентов.

В завершение своего выступления Фарид Мухаметшин поблагодарил Президента Татарстана за поддержку. «Не в каждом регионе глава субъекта присутствует на каждом заседании парламента», – подчеркнул Председатель Государственного Совета, напомнив, что Рустам Минниханов в день сессии, если находится в республике, всегда присутствует при обсуждении вопросов повестки дня.

Депутаты Государственного Совета воспользовались возможностью пообщаться с Президентом республики и задали ему вопросы, с которыми к ним часто обращаются избиратели на приемах граждан. В частности, руководитель фракции КПРФ Хафиз Миргалимов попросил прокомментировать ситуацию с Татфондбанком.

Как заверил Рустам Минниханов, вкладчики уже в ближайшее время смогут вернуть свои деньги в рамках обозначенной страховой суммы (1,4 млн рублей), ситуация с юридическими лицами более сложная. В настоящее время создана рабочая группа во главе с министром экономики республики Артемом Здуновым. «Мы намерены задействовать все механизмы поддержки малого бизнеса, бросать людей не будем», – заявил Президент.

Депутаты также интересовались, что будет в итоге с проблемным елабужским межмуниципальным пунктом ТБО. «Это не должно беспокоить население, поскольку это экологически чистый проект», – парировал Рустам Минниханов.

Заместитель Председателя Государственного Совета Татьяна Ларионова обратилась к Президенту с просьбой проконтролировать исполнение республиканского законодательства в части государственной поддержки детей-сирот. Она посетовала, что не хватает специалистов в органах опеки и попечительства. Президент пообещал разобраться в ситуации.

Председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова подняла вопрос необходимости разработки республиканской программы модернизации районных поликлиник. «Мы часто получаем жалобы от населения на доступность и качество оказываемых ими медицинских услуг», – подчеркнула она.

Еще один вопрос, поднятый парламентариями на встрече, – развитие предпринимательства и частного бизнеса, личных подворий на селе. Рустам Минниханов предложил рассмотреть этот вопрос совместно с муниципалитетами на отчетных сессиях районных советов, которые пройдут в феврале будущего года, пишет Татар-информ.