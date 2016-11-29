Минниханов: Мы намерены задействовать все механизмы поддержки малого бизнеса, бросать людей не будем

26.12.2016 09:30 | новости Печать

Минниханов: Мы намерены задействовать все механизмы поддержки малого бизнеса, бросать людей не будем

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с депутатами Госсовета – руководителями парламента, председателями депутатских фракций, объединений и профильных комитетов. Встреча в подобном формате состоялась впервые. Парламентарии подвели итоги работы в 2016 году и обсудили актуальные вопросы повестки дня, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова с депутатами Государственного Совета Республики Татарстан. Фото: Михаил Фролов

«Мир, согласие и стабильность – залог успеха любой территории в любой стране, и в сохранении этих составляющих велика роль нашего парламента, – отметил Рустам Минниханов, открывая встречу, – за все время нашей совместной работы не было никаких разногласий». Президент республики также подчеркнул, что Государственный Совет – один из самых солидных и авторитетных региональных парламентов, к мнению которого прислушиваются при принятии федеральных законов.

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова с депутатами Государственного Совета Республики Татарстан. Фото: Михаил Фролов

Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин подвел итоги работы парламента в 2016 году. Знаковым политическим событием года он назвал выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ. Также обозначил впервые состоявшиеся в этом году Конституционные чтения и 15-летие Хартии Земли в республике. «Татарстан – единственный регион России, который на уровне субъекта ратифицировал данный документ», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Парламентом республики проведено 10 заседаний, рассмотрено свыше 330 вопросов. Глава парламента республики посетовал, что не все субъекты законодательной инициативы пользуются своим правом вносить законопроекты в Государственный Совет. Мало предложений поступает от муниципалитетов, профсоюзов и омбудсменов. Фарид Мухаметшин подчеркнул, что в следующем году парламент намерен активизировать работу с ними.

В уходящем году удалось добиться ускорения выпуска подзаконных актов Кабинета министров. Напомним, ранее депутаты поднимали вопрос необоснованно долгой процедуры разработки подзаконных актов, вследствие чего реализация закона проходила не в полном объеме. Сегодня этот вопрос решен, резюмировал Фарид Мухаметшин.

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова с депутатами Государственного Совета Республики Татарстан. Фото: Михаил Фролов

Усилена работа с депутатами Государственной Думы, избранными от Татарстана. Совещания о привлечении в республику средств федерального бюджета проходят ежемесячно. Кроме того, как отметил Фарид Мухаметшин, сейчас укрепляется трехсторонняя парламентская вертикаль – депутаты Государственной Думы, Государственного Совета, районного Совета. «Пока нельзя назвать эту работу системной, – отметил Фарид Мухаметшин, – но это одна из задач, стоящих перед Государственным Советом в 2017 году». Кроме того, парламентарии республики намерены усилить взаимодействие между профильными комитетами республиканского и местных парламентов.

В завершение своего выступления Фарид Мухаметшин поблагодарил Президента Татарстана за поддержку. «Не в каждом регионе глава субъекта присутствует на каждом заседании парламента», – подчеркнул Председатель Государственного Совета, напомнив, что Рустам Минниханов в день сессии, если находится в республике, всегда присутствует при обсуждении вопросов повестки дня.

Депутаты Государственного Совета воспользовались возможностью пообщаться с Президентом республики и задали ему вопросы, с которыми к ним часто обращаются избиратели на приемах граждан. В частности, руководитель фракции КПРФ Хафиз Миргалимов попросил прокомментировать ситуацию с Татфондбанком.

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова с депутатами Государственного Совета Республики Татарстан. Фото: Михаил Фролов

Как заверил Рустам Минниханов, вкладчики уже в ближайшее время смогут вернуть свои деньги в рамках обозначенной страховой суммы (1,4 млн рублей), ситуация с юридическими лицами более сложная. В настоящее время создана рабочая группа во главе с министром экономики республики Артемом Здуновым. «Мы намерены задействовать все механизмы поддержки малого бизнеса, бросать людей не будем», – заявил Президент.

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова с депутатами Государственного Совета Республики Татарстан. Фото: Михаил Фролов

Депутаты также интересовались, что будет в итоге с проблемным елабужским межмуниципальным пунктом ТБО. «Это не должно беспокоить население, поскольку это экологически чистый проект», – парировал Рустам Минниханов.

Заместитель Председателя Государственного Совета Татьяна Ларионова обратилась к Президенту с просьбой проконтролировать исполнение республиканского законодательства в части государственной поддержки детей-сирот. Она посетовала, что не хватает специалистов в органах опеки и попечительства. Президент пообещал разобраться в ситуации.

Председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова подняла вопрос необходимости разработки республиканской программы модернизации районных поликлиник. «Мы часто получаем жалобы от населения на доступность и качество оказываемых ими медицинских услуг», – подчеркнула она.

Еще один вопрос, поднятый парламентариями на встрече, – развитие предпринимательства и частного бизнеса, личных подворий на селе. Рустам Минниханов предложил рассмотреть этот вопрос совместно с муниципалитетами на отчетных сессиях районных советов, которые пройдут в феврале будущего года, пишет Татар-информ.


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Кукмор заиграл яркими новогодними красками (фото) В России объявлен общенациональный траур »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Президент Татарстана: «КАМАЗ знает, как выдерживать конкурентную гонку»
На фоне общего спада продаж в отрасли татарстанский автогигант наращивает производство.
13:19 26.12.2016
Гузель Яхина заняла второе место в рейтинге Forbes
По итогам 2016 года продано более 85 тысяч экземпляров книги «Зулейха открывает глаза».
13:10 26.12.2016
Рустам Минниханов: «В Татарстане продолжатся работы по развитию парков и скверов»
Президент Татарстана также сообщил, что продолжатся работы по строительству парковки возле стадиона Kazan-Arena.
13:00 26.12.2016
Спустя 30 лет после пожара Национальный музей РТ сможет выставить все фонды
После полной реставрации зданий бывшего Гостиного двора посетителям представят около 900 тыс. экспонатов, вынужденно находящихся сейчас под замком.
12:52 26.12.2016
Рустам Минниханов: «Главное для нас сегодня – импортозамещение»
Президент Татарстана отметил, что республике необходимо полностью «закрывать» свои потребности.
12:33 26.12.2016
Рустам Минниханов – татарстанским ученым: «Вы своим ежедневным трудом приносите славу республике»
Президент Татарстана вручил государственные премии РТ за 2016 год.
12:25 26.12.2016
Водитель «КАМАЗа» пострадал при столкновении трех грузовиков в Альметьевском районе
Мужчину доставили в медсанчасть Альметьевска.
12:22 26.12.2016
Рустам Минниханов: «Все намеченные в РТ программы на этот год были реализованы»
Президент Татарстана назвал работу республики в уходящем году эффективной.
12:18 26.12.2016
В Советском районе Казани оборудована спецплощадка для пиротехники
В новогодние праздники в городе действует строгий запрет на использование пиротехнических изделий.
12:07 26.12.2016
Рустам Минниханов: «Мы успешно поработали в 2016 году»
Президент Татарстана отметил, что уходящий год получился для республики успешным.
12:00 26.12.2016
Фото: В Бугульме семья из четырех человек отравилась газом
Пострадавшие от госпитализации отказались.
11:57 26.12.2016
Казанский оперный театр отменил спектакль в связи с трауром по погибшим в авиакатастрофе
Оперетта «Летучая мышь» перенесена на 27 декабря.
11:52 26.12.2016
Пострадавшие от ТФБ физлица и КФХ получат до 1,4 млн рублей
До Нового года планируется предоставить микрозаймы предпринимателям на неотложные нужды.
11:51 26.12.2016
Уникальная для РФ татарстанская система оказания медпомощи отмечена высшей наградой
Медикам и ученым МКДЦ вручили государственную премию Республики Татарстан.
11:35 26.12.2016
Рустам Минниханов и Ференц Контра обсудили сотрудничество Татарстана и Венгрии
Встреча сторон прошла в Губернаторском дворце Казанского Кремля.
11:26 26.12.2016
Рустам Минниханов: Малому бизнесу, пострадавшему в ситуации с ТФБ, будет направлен 1 млрд рублей
По словам Президента Татарстана, проекты пострадавших предпринимателей включат в программы поддержки малого и среднего бизнеса следующего года.
11:17 26.12.2016
На новогодние подарки детям из бюджета Казани выделено более 20 млн рублей
122 тысячам маленьких казанцев вручат праздничные презенты на школьных елках.
11:02 26.12.2016
Взрослые поликлиники Казани в новогодние праздники будут работать с 9 до 17 часов
3 и 6 января на работу выйдут специалисты узкого профиля, будут открыты рентген-кабинеты и лаборатория.
10:45 26.12.2016
24-е заседание Госсовета РТ началось с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе
«Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими погибших», – сказал Фарид Мухаметшин.
10:25 26.12.2016
Муфтий РТ выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154
Камиль хазрат Самигуллин от имени мусульман Татарстана выразил соболезнования семьям и близким погибших.
10:25 26.12.2016
После рождественской службы в Казани транспорт подадут к Центральному стадиону
В 1.30 девять автобусов и один троллейбус развезут горожан по всем районам Казани.
09:56 26.12.2016
Вручение госпремий Татарстана началось с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы в Адлере
Почтить память погибших попросил Президент РТ Рустам Минниханов.
09:45 26.12.2016
В Казани 7-летняя девочка застряла ногой в перилах на детской площадке
Прибывшие спасатели помогли девочке вытащить ногу.
09:30 26.12.2016
«АК БАРС» Банк начинает выплачивать компенсации вкладчикам ПАО «Татфондбанк»
Для удобства вкладчиков ПАО «Татфондбанк» в период с 26 декабря по 30 декабря 2016 года ряд офисов «АК БАРС» Банка будут работать в усиленном режиме.
08:53 26.12.2016
Фото: В Тюлячинском районе в ДТП пострадала пассажирка «Лады»
Женщину с места происшествия увезли в ЦРБ Арска.
08:46 26.12.2016
Театр Тинчурина планирует гастроли в Кировской области
В театре побывала вятская делегация с министром культуры региона во главе.
00:00 26.12.2016
На Jadidfest’e прозвучал новый альбом Радифа Кашапова и Йолдыз Миннуллиной
Автор-исполнитель и поэт представили совместный альбом «Ике кулэм».
23:08 25.12.2016
Госансамбль песни и танца РТ скорбит из-за гибели своей воспитанницы Ралины Гильмановой
Артистка ансамбля им.Александрова была среди пассажиров Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем.
19:24 25.12.2016
Республиканская елка собрала в Казани более 7 тысяч школьников
Приглашенным на главное новогоднее представление республики представили яркое шоу на основе известной сказки «Снежная королева».
18:41 25.12.2016
Казанский «Зенит» одержал 13-ю победу подряд в чемпионате России
На домашней арене волейболисты из столицы Татарстана уверенно обыграли «Динамо» из Краснодара.
18:31 25.12.2016
Показать еще