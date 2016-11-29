Кукмор заиграл яркими новогодними красками (фото)

В Республике

Президент Татарстана: «КАМАЗ знает, как выдерживать конкурентную гонку»

На фоне общего спада продаж в отрасли татарстанский автогигант наращивает производство.

13:19 26.12.2016 На фоне общего спада продаж в отрасли татарстанский автогигант наращивает производство.

Гузель Яхина заняла второе место в рейтинге Forbes

По итогам 2016 года продано более 85 тысяч экземпляров книги «Зулейха открывает глаза».

13:10 26.12.2016 По итогам 2016 года продано более 85 тысяч экземпляров книги «Зулейха открывает глаза».

Рустам Минниханов: «В Татарстане продолжатся работы по развитию парков и скверов»

Президент Татарстана также сообщил, что продолжатся работы по строительству парковки возле стадиона Kazan-Arena.

13:00 26.12.2016 Президент Татарстана также сообщил, что продолжатся работы по строительству парковки возле стадиона Kazan-Arena.

Спустя 30 лет после пожара Национальный музей РТ сможет выставить все фонды

После полной реставрации зданий бывшего Гостиного двора посетителям представят около 900 тыс. экспонатов, вынужденно находящихся сейчас под замком.

12:52 26.12.2016 После полной реставрации зданий бывшего Гостиного двора посетителям представят около 900 тыс. экспонатов, вынужденно находящихся сейчас под замком.

Рустам Минниханов: «Главное для нас сегодня – импортозамещение»

Президент Татарстана отметил, что республике необходимо полностью «закрывать» свои потребности.

12:33 26.12.2016 Президент Татарстана отметил, что республике необходимо полностью «закрывать» свои потребности.

Рустам Минниханов – татарстанским ученым: «Вы своим ежедневным трудом приносите славу республике»

Президент Татарстана вручил государственные премии РТ за 2016 год.

12:25 26.12.2016 Президент Татарстана вручил государственные премии РТ за 2016 год.

Водитель «КАМАЗа» пострадал при столкновении трех грузовиков в Альметьевском районе

Мужчину доставили в медсанчасть Альметьевска.

12:22 26.12.2016 Мужчину доставили в медсанчасть Альметьевска.

Рустам Минниханов: «Все намеченные в РТ программы на этот год были реализованы»

Президент Татарстана назвал работу республики в уходящем году эффективной.

12:18 26.12.2016 Президент Татарстана назвал работу республики в уходящем году эффективной.

В Советском районе Казани оборудована спецплощадка для пиротехники

В новогодние праздники в городе действует строгий запрет на использование пиротехнических изделий.

12:07 26.12.2016 В новогодние праздники в городе действует строгий запрет на использование пиротехнических изделий.

Рустам Минниханов: «Мы успешно поработали в 2016 году»

Президент Татарстана отметил, что уходящий год получился для республики успешным.

12:00 26.12.2016 Президент Татарстана отметил, что уходящий год получился для республики успешным.

Фото: В Бугульме семья из четырех человек отравилась газом

Пострадавшие от госпитализации отказались.

11:57 26.12.2016 Пострадавшие от госпитализации отказались.

Казанский оперный театр отменил спектакль в связи с трауром по погибшим в авиакатастрофе

Оперетта «Летучая мышь» перенесена на 27 декабря.

11:52 26.12.2016 Оперетта «Летучая мышь» перенесена на 27 декабря.

Пострадавшие от ТФБ физлица и КФХ получат до 1,4 млн рублей

До Нового года планируется предоставить микрозаймы предпринимателям на неотложные нужды.

11:51 26.12.2016 До Нового года планируется предоставить микрозаймы предпринимателям на неотложные нужды.

Уникальная для РФ татарстанская система оказания медпомощи отмечена высшей наградой

Медикам и ученым МКДЦ вручили государственную премию Республики Татарстан.

11:35 26.12.2016 Медикам и ученым МКДЦ вручили государственную премию Республики Татарстан.

Рустам Минниханов и Ференц Контра обсудили сотрудничество Татарстана и Венгрии

Встреча сторон прошла в Губернаторском дворце Казанского Кремля.

11:26 26.12.2016 Встреча сторон прошла в Губернаторском дворце Казанского Кремля.

Рустам Минниханов: Малому бизнесу, пострадавшему в ситуации с ТФБ, будет направлен 1 млрд рублей

По словам Президента Татарстана, проекты пострадавших предпринимателей включат в программы поддержки малого и среднего бизнеса следующего года.

11:17 26.12.2016 По словам Президента Татарстана, проекты пострадавших предпринимателей включат в программы поддержки малого и среднего бизнеса следующего года.

На новогодние подарки детям из бюджета Казани выделено более 20 млн рублей

122 тысячам маленьких казанцев вручат праздничные презенты на школьных елках.

11:02 26.12.2016 122 тысячам маленьких казанцев вручат праздничные презенты на школьных елках.

Взрослые поликлиники Казани в новогодние праздники будут работать с 9 до 17 часов

3 и 6 января на работу выйдут специалисты узкого профиля, будут открыты рентген-кабинеты и лаборатория.

10:45 26.12.2016 3 и 6 января на работу выйдут специалисты узкого профиля, будут открыты рентген-кабинеты и лаборатория.

24-е заседание Госсовета РТ началось с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе

«Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими погибших», – сказал Фарид Мухаметшин.

10:25 26.12.2016 «Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими погибших», – сказал Фарид Мухаметшин.

Муфтий РТ выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Камиль хазрат Самигуллин от имени мусульман Татарстана выразил соболезнования семьям и близким погибших.

10:25 26.12.2016 Камиль хазрат Самигуллин от имени мусульман Татарстана выразил соболезнования семьям и близким погибших.

После рождественской службы в Казани транспорт подадут к Центральному стадиону

В 1.30 девять автобусов и один троллейбус развезут горожан по всем районам Казани.

09:56 26.12.2016 В 1.30 девять автобусов и один троллейбус развезут горожан по всем районам Казани.

Вручение госпремий Татарстана началось с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы в Адлере

Почтить память погибших попросил Президент РТ Рустам Минниханов.

09:45 26.12.2016 Почтить память погибших попросил Президент РТ Рустам Минниханов.

В Казани 7-летняя девочка застряла ногой в перилах на детской площадке

Прибывшие спасатели помогли девочке вытащить ногу.

09:30 26.12.2016 Прибывшие спасатели помогли девочке вытащить ногу.

«АК БАРС» Банк начинает выплачивать компенсации вкладчикам ПАО «Татфондбанк»

Для удобства вкладчиков ПАО «Татфондбанк» в период с 26 декабря по 30 декабря 2016 года ряд офисов «АК БАРС» Банка будут работать в усиленном режиме.

08:53 26.12.2016 Для удобства вкладчиков ПАО «Татфондбанк» в период с 26 декабря по 30 декабря 2016 года ряд офисов «АК БАРС» Банка будут работать в усиленном режиме.

Фото: В Тюлячинском районе в ДТП пострадала пассажирка «Лады»

Женщину с места происшествия увезли в ЦРБ Арска.

08:46 26.12.2016 Женщину с места происшествия увезли в ЦРБ Арска.

Театр Тинчурина планирует гастроли в Кировской области

В театре побывала вятская делегация с министром культуры региона во главе.

00:00 26.12.2016 В театре побывала вятская делегация с министром культуры региона во главе.

На Jadidfest’e прозвучал новый альбом Радифа Кашапова и Йолдыз Миннуллиной

Автор-исполнитель и поэт представили совместный альбом «Ике кулэм».

23:08 25.12.2016 Автор-исполнитель и поэт представили совместный альбом «Ике кулэм».

Госансамбль песни и танца РТ скорбит из-за гибели своей воспитанницы Ралины Гильмановой

Артистка ансамбля им.Александрова была среди пассажиров Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем.

19:24 25.12.2016 Артистка ансамбля им.Александрова была среди пассажиров Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем.

Республиканская елка собрала в Казани более 7 тысяч школьников

Приглашенным на главное новогоднее представление республики представили яркое шоу на основе известной сказки «Снежная королева».

18:41 25.12.2016 Приглашенным на главное новогоднее представление республики представили яркое шоу на основе известной сказки «Снежная королева».