Кукмор заиграл яркими новогодними красками (фото)

Что дарит праздничное настроение и предвкушение Нового года? Конечно, сверкающие окна домов, мигающие огоньки, елки и другие символические украшения. Не только ребенок, но и взрослый, видя праздничные украшения на улицах поселка, получает заряд положительных эмоций. В этом году оформление к Новому году отличается оригинальностью идей и необыкновенными композиционными решениями. Благодаря стараниям сотрудников организаций и учреждений, школьников, всех жителей, Кукмор преобразился и заиграл яркими новогодними красками.