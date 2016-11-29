В Кукморе пройдет юбилейный концерт Руслана Хасанова

26.12.2016 09:00 | новости Печать

В Кукморе пройдет юбилейный концерт Руслана Хасанова

До новогодних каникул остается всего две недели. И кто-то, наверное, уже начал беспокоиться: «Как провести время в холодные зимние дни?». Напрасно! В праздничные выходные в Кукморе и сельских поселениях  ожидаются ежедневные развлекательные мероприятия. А вот в районном Доме культуры наш земляк, молодой певец Руслан Хасанов совместно со своими творческими друзьями представят большой концерт.

Нынче исполняется десять лет, как Руслан, выйдя на большую сцену, исполнением душевных, затрагивающих самые тонкие струны души песен завоевал любовь народа. А ведь 10 лет – это большой юбилей для певца!

- Время быстротечно. Вроде совсем недавно впервые вышел на сцену районного Дома культуры… И будто только что стал обладателем Гран-при на фестивале «Кукмара кышы». Десять лет пролетели, словно десять дней, - говорит Руслан. – За этот период я прошел большой творческий путь и сумел получить известность. Мне довелось выступать с концертами не только в Татарстане, но и в различных городах России, в том числе Салехарде, в Магадане на Дальнем Востоке, на Сахалине, организовывать национальные праздники Сабантуй на радость всем.

Победитель многочисленных конкурсов-фестивалей, лауреат конкурса молодых исполнителей татарских народных песен «Татар моны», лауреат Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» Руслан на сегодняшний день работает солистом Казанской городской филармонии. Где бы он ни гастролировал, ни трудился, певца всегда тянет в родные края.

 И проведение юбилейного концерта в Кукморе, наверняка, не случайно…

- На творческом празднике будут выступать не известные звезды, столичные артисты, а только кукморяне, - говорит Руслан. – Моя главная цель – вывести на сцену талантливых жителей нашего района, которые скрывают свои способности, и довести их творчество до зрителя. Верю, что мечта моя сбудется, и мы покажем большую концертную программу.

Алсу ИДРИСОВА


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