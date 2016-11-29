Кукморянка делится воспоминаниями о Новом годе

26.12.2016 08:00 | Из ваших писем

Приближается Новый год. Жители нашей страны всегда готовятся встретить этот праздник ярко. Увидев на экране телевизора новогоднюю гостью – красиво наряженную елку, в душе возрождаются детские воспоминания.

Это были послевоенные годы. В школах мы, учащиеся, украшали елки самодельными игрушками. Мальчишки из дерева изготавливали самолеты, лошадки и другие игрушки, а мы, девочки, приносили бумажные куклы, цветы, разноцветные цепочки.

Хоть нас было много, у елки всем места хватало, выступали все желающие: пели, танцевали, рассказывали стихи, водили хороводы. Содержание стихов и песен нашего времени отличалось от нынешних: нам разрешалось рассказывать о Родине, советском солдате, природных явлениях, счастливом детстве. Не разрешалось петь о любви.

Но кроме теплых воспоминаний в душе остались и неприятные. В 1950 году школьный праздник прошел без Деда Мороза. Наша учительница, которая каждый год переодевалась в Деда Мороза, по какой-то причине в тот раз не сыграла эту роль. Когда мы собрались домой, она нам сказала: «Дети, Деда Мороза увидите на улице». Мы скорее побежали на улицу, но там никого не было. Хоть мы и были тогда детьми, этот обман все же оставил в душе неприятный след.

Сейчас главная гостья новогоднего праздника – елка стала еще красивее, украшается современными игрушками. Вечера проводятся на современный лад, исполняются новые песни и стихи. Конечно же, это все хорошо. Но душу терзает одно: после праздников люди выбрасывают елки на улицу, где они потом долгое время лежат на снегу. Это вызывает в душе недовольство. Хотелось бы, чтобы руководство своевременно убирало их в положенное место.

Пусть Новый год подарит всем мир и покой.

Саима ХАЕВА, деревня Каркаусь