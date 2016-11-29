Среди пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154 были артисты из Татарстана (фото)

25.12.2016 19:00 | новости

При крушении лайнера Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем погиб еще один уроженец Татарстана — артист из Казани, тенор Владислав Голиков.



Он являлся певцом ансамбля имени Александрова, который направлялся в Сирию для поздравления российских военных с Новым годом.

Ранее стало известно, что при крушении лайнера Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем погибла артистка из Казани Ралина Гильманова . Выпускница Казанского хореографического училища выступала в ансамбле им Александрова, который направлялся в Сирию на самолете для выступления.

Известно, что 22-летняя девушка летела со своим возлюбленным, также участником коллектива, с которым они собирались сыграть свадьбу в скором времени, пишет Татпресса.