Среди пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154 были артисты из Татарстана (фото)

При крушении лайнера Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем погиб еще один уроженец Татарстана — артист из Казани, тенор Владислав Голиков.
Он являлся певцом ансамбля имени Александрова, который направлялся в Сирию для поздравления российских военных с Новым годом.
Ранее стало известно, что при крушении лайнера Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем погибла артистка из Казани Ралина Гильманова. Выпускница Казанского хореографического училища выступала в ансамбле им Александрова, который направлялся в Сирию на самолете для выступления.
Известно, что 22-летняя девушка летела со своим возлюбленным, также участником коллектива, с которым они собирались сыграть свадьбу в скором времени, пишет Татпресса.